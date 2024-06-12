Испания — страна кроликов, а Италия — край телят: откуда пошли названия европейских стран

Посещая ту или иную страну, многие даже не задумываются, почему ее называют именно так. А ведь за каждым наименованием стоит многовековая история и древние легенды. Иногда исследователи высказывают несколько предположений и не берутся ничего утверждать.

Беларусь (Беларусь)

В XIII веке «Белой Русью» называли территории, которые частично вошли в состав современной Беларуси. Считается, что так именовали земли, которые не были захвачены татаро-монголами или литовцами.

Босния и Герцеговина (Bosna i Hercegovina)

Тут все довольно просто. Босния пошло от реки Босны, а герцеговина — от слова «герцог». Этот титул носили местные правители в прошлом.

Ватикан (Vaticano)

Название Ватикан происходит от латинского vaticinari — «предсказывать, пророчествовать». Считается, что именно на его территории римские авгуры изрекали свои предсказания.

Лихтенштейн (Liechtenstein)

Наименование этой страны не связано ни с какими легендами. Она получила название в честь австрийского князя Ганса-Адама Лихтенштейна, который купил эти земли еще в начале XVIII века.

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Румыния (România)

Румыния происходит от латинского romani, что значит «римские». Так обозначали местное население, смешавшееся с римлянами.

Франция (France)

Название «Франция» пошло от латинского Francia, что в переводе означало «страна франков». Государство именуют так, начиная с X века.

Испания (España)

Мнения специалистов по поводу наименования Испании разнятся. Одни считают, что слово появилось финикийского «И-шпаним», что означало «берег кроликов». Другая легенда гласит, что слово España родственно баскскому espana — «отрог», «выступ». Якобы это связано с формой Пиренейского полуострова.

Источник фото: Legion-Media

Нидерланды (Nederland)

Слово Nederland можно перевести, как «низинная земля». Такое название страна получила неспроста — большая ее часть расположена ниже уровня моря.

Черногория (Црна Гора)

Черногория и в оригинале схожа с русским вариантом. А назвали страну так потому, что склоны здешнего нагорья выглядят темными из-за густых хвойных лесов.

Италия (Italia)

Италики — племена Апеннинского полуострова, территория которых была завоевана Римом еще до III века до нашей эры. В то же время некоторые исследователи считают, что название пошло от латинского «vitulus», что означает теленок.

Источник фото: Legion-Media

Великобритания (Great Britain)

Великобритания получила свое наименование от кельтского племени бриттов. Они жили на территории страны с VIII века до нашей эры.

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Источник фото: Legion-Media