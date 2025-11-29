Испорченная мебель и токсичные риски: когда меламиновая губка превращается в угрозу для петербуржцев

Эксперт по уборке Савчук Анастасия, генеральный директор клининговой компании «Настенька», рассказала «Городовому», в каких случаях меламиновая губка опасна.
Специалист сразу уточнила: «Меламиновую губку нельзя использовать на всех глянцевых поверхностях, потому что за счёт своей абразивности она может испортить их».
Под запретом лакированные деревянные поверхности, окрашенные поверхности, нержавеющая сталь, любые лаковые глянцевые поверхности, потому что это грозит потерей блеска. Но это не единственный риск: губка не подходит для любых предметов, соприкасающихся с едой.
«Также меламиновую губку, так как она токсична нельзя использовать при мытье посуды, мытье непосредственно фруктов или продуктов каких-то, фруктов, овощей».
Опасно ей и близость с теплом: «Также нельзя ее использовать на горячих поверхностях, потому что она расплавится». А саму губку лучше не мять: «ее нежелательно деформировать, потому что пористость ее испортит, и, соответственно, она будет непригодной к применению».
И главное правило: кожа должна быть защищена. «И меламиновую губку крайне не рекомендуется использовать без перчаток».
Отдельное предупреждение касается техники: электронику и экраны в особенности губкой тереть себе дороже.