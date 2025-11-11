Городовой / Город / История на перроне: «Горская» под Сестрорецком стала региональным памятником
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга
Общество

История на перроне: «Горская» под Сестрорецком стала региональным памятником

Опубликовано: 11 ноября 2025 16:08
Городовой ру

Здание вокзала у железнодорожной станции «Горская» получило статус регионального памятника культурного наследия.

Здание железнодорожного вокзала на станции Горская в Санкт-Петербурге получило официальный статус регионального памятника. Соответствующее решение принято профильным комитетом, курирующим вопросы охраны исторических объектов города.

Вокзал, возведённый в 1894 году на Петербургско-Сестрорецкой линии, в годы Великой Отечественной войны служил важным пунктом для перебазирования бронепоезда из Новой Деревни, который по ночам оказывал поддержку защитникам Ленинграда.

Через станции Горская и Лисий Нос проходила так называемая «Малая дорога жизни», доставлявшая грузы и помогавшая снабжению блокадного города.

В 1950-е годы после появления электрифицированного железнодорожного кольца через Горскую начали курсировать первые электропоезда, а в здании вокзала долгое время работала билетная касса: она закрылась лишь в 1990-х.

Ранее в регионе статус охраняемого памятника получил монумент «Боец» у мясокомбината.

Автор:
Юлия Аликова
Город
