История на перроне: «Горская» под Сестрорецком стала региональным памятником

Здание железнодорожного вокзала на станции Горская в Санкт-Петербурге получило официальный статус регионального памятника. Соответствующее решение принято профильным комитетом, курирующим вопросы охраны исторических объектов города.
Вокзал, возведённый в 1894 году на Петербургско-Сестрорецкой линии, в годы Великой Отечественной войны служил важным пунктом для перебазирования бронепоезда из Новой Деревни, который по ночам оказывал поддержку защитникам Ленинграда.
Через станции Горская и Лисий Нос проходила так называемая «Малая дорога жизни», доставлявшая грузы и помогавшая снабжению блокадного города.
В 1950-е годы после появления электрифицированного железнодорожного кольца через Горскую начали курсировать первые электропоезда, а в здании вокзала долгое время работала билетная касса: она закрылась лишь в 1990-х.
Ранее в регионе статус охраняемого памятника получил монумент «Боец» у мясокомбината.