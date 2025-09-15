Городовой / Общество / История названия Автово: как финский пустырь стал известной точкой на карте Петербурга
История названия Автово: как финский пустырь стал известной точкой на карте Петербурга

Опубликовано: 15 сентября 2025 10:14
Автово арт
История названия Автово: как финский пустырь стал известной точкой на карте Петербурга
Фото: Городовой.ру

Этимология у слова интересная.

Автово — одно из тех слов, которые звучат современно, но корни у него уходят глубоко в допетровские времена. На старых шведских картах 1699 года в этом месте уже стояла деревня Autovo.

Название выводят из финского слова “autio” — «пустошь», «заброшенное место». Ижорские земли вдоль Невы заливало регулярно, так что деревня действительно могла стоять на почти безлюдной территории.

Есть и другие версии. Например, от ижорского слова Auttova — тоже «пустошь». Или от финского otava — «медведь»: считается, что раньше в этих местах их водилось много.

А вот красивая легенда про царя и крестьянина Автова — всего лишь сказка. Якобы после страшного наводнения 1824 года император лично приехал смотреть последствия, спросил о потерях, и крестьяне отвечали: «у Афтова дом смыло, у Афтова амбар унесло», из-за чего деревню будто бы назвали по имени крестьянина.

Звучит душевно, но исторических подтверждений нет. Долгое время Автово было сельскохозяйственной окраиной Петербурга.

Здесь выращивали овощи, держали коров, молоко и продукты везли прямо в город. В 1801 году сюда перевели из Кронштадта чугунолитейный завод — будущий Путиловский, позже ставший Кировским.

Район тяжело пострадал в годы Великой Отечественной войны, а потом был полностью перестроен. Сегодня Автово — это не только промышленный центр, но и станция метро с уникальным павильоном, который знают даже те, кто никогда не был в Петербурге.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
