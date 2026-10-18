История в кармане: как петербургский «Подорожник» стал предметом искусства

В городском Комитете по транспорту открылась необычная выставка.

Зеленый пластиковый прямоугольник есть в кармане почти каждого петербуржца и гостя города. Мы привычно прикладываем его к турникету в метро или к валидатору в автобусе. Но за 15 лет обычный проездной превратился в настоящий культурный феномен.

В городском Комитете по транспорту открылась необычная выставка — «Санкт-Петербург в ритме событий». На ней собрали коллекцию карт «Подорожник» за все годы их существования.

Двойной юбилей

Повод для выставки весомый. Во-первых, самой карте исполняется 15 лет — ее запустили в далеком 2011 году. Во-вторых, транспортники уже готовятся к 40-летию СПб ГКУ «Организатор перевозок» — круглая дата наступит в 2027 году.

Экспозицию уже оценили вице-губернатор Кирилл Поляков и руководители профильного ведомства.

Больше ста историй на кусочке пластика

За полтора десятилетия дизайнеры создали более 100 вариантов оформления «Подорожника». И это не просто красивые картинки, а настоящая летопись страны и города.

На картах можно увидеть:

Легендарную архитектуру Петербурга;

Память о Великой Отечественной войне и Дне Победы;

Крымский мост;

Крупные спортивные триумфы;

Сюжеты, посвященные семье и городским праздникам.

Особое место в сердцах горожан занимают серии к празднику выпускников «Алые паруса», юбилеям петербургского метрополитена и памятным датам Виктора Цоя.

Охота за редкими тиражами

Со временем вокруг «Подорожника» выросло целое сообщество коллекционеров. Лимитированные серии карт часто раскупают в кассах метро за считанные часы. Люди специально встают пораньше, чтобы успеть купить новинку в первый день продаж.

Кстати, со временем карта вышла за рамки обычного формата. Транспортники выпускали «Подорожники» в виде брелоков, наклеек на телефон и даже силиконовых браслетов.

А сейчас Петербург постепенно переходит на виртуальный проездной в смартфонах, но классический пластик все равно остается самым любимым.

Символ города

Как отметил директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов, «Подорожник» давно стал неотъемлемой частью Петербурга. Каждая памятная серия помогает бережно сохранять историю города.

Теперь на эту историю можно посмотреть как на полноценную коллекцию миниатюрного искусства.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге выпустят редкую карту с Шостаковичем.