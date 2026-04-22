Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Из бомбоубежища на Воронежской: «Грибоедов» с техно Шульгина откроется в мае

Опубликовано: 22 апреля 2026 04:24
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Клуб был закрыт в 2024 году.

Культовый петербургский клуб "Грибоедов" возвращается. После почти двух лет простоя его откроют в бывшем бомбоубежище на Воронежской улице.

Открытие в мае

В мае будет открыт доступ, где раньше гремели концерты. Верхние этажи ещё достраивают, рассказал "Собака.ru" собственник Олег Ивонинский из кинотеатра "Мираж на Большом".

Клуб работал 28 лет. Закрыли его в ноябре 2024-го из-за ремонта.

"Грибоедов" — икона для фанатов электронной музыки. Здесь начинались многие питерские диджеи. Рейвы 90-х сделали его знаменитым.

Ивонинский видит проект как "мастер-визит" Петербурга на пять лет вперёд. Там планируют сделать кинозал для культовых фильмов, добавят галерею, а также ресторанную зону с живой музыкой и концертами.

Архитектуру делает бюро Chado, а интерьеры верхних этажей — команда EdxxKa. Арт-директор — диджей Даниил Шульгин из бренда Stenosis. После запуска упор сделают на электронику.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью