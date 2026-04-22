Из бомбоубежища на Воронежской: «Грибоедов» с техно Шульгина откроется в мае

Культовый петербургский клуб "Грибоедов" возвращается. После почти двух лет простоя его откроют в бывшем бомбоубежище на Воронежской улице.
Открытие в мае
В мае будет открыт доступ, где раньше гремели концерты. Верхние этажи ещё достраивают, рассказал "Собака.ru" собственник Олег Ивонинский из кинотеатра "Мираж на Большом".
Клуб работал 28 лет. Закрыли его в ноябре 2024-го из-за ремонта.
"Грибоедов" — икона для фанатов электронной музыки. Здесь начинались многие питерские диджеи. Рейвы 90-х сделали его знаменитым.
Ивонинский видит проект как "мастер-визит" Петербурга на пять лет вперёд. Там планируют сделать кинозал для культовых фильмов, добавят галерею, а также ресторанную зону с живой музыкой и концертами.
Архитектуру делает бюро Chado, а интерьеры верхних этажей — команда EdxxKa. Арт-директор — диджей Даниил Шульгин из бренда Stenosis. После запуска упор сделают на электронику.