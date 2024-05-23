Из морской капусты, свеклы и кетчупа: какие странные газировки выпускали в СССР

В Советском Союзе производили множество газированных напитков. Помимо всем известных «Колокольчика», «Буратино», «Тархуна» и «Крем-соды», была масса других вариантов, чем утолить жажду. И некоторых из них жителям современной России могут показаться, мягко говоря, весьма необычными.

Из кетчупа

Лимонад под названием «Любительский острый» сегодня решился бы продегустировать не каждый. Делали его в РСФСР из острого кетчупа и красного перца. По задумке создателей, такой напиток должен был возбудить аппетит за счет малого содержания сахара и жгучих ингредиентов. Хранился он не больше недели.

Из свеклы

«Звездочкой» Белорусской ССР была газировка под названием «Бурачок». Само название отсылает к главному ингредиенту — свекле. На юге России, в Белоруссии и Польше овощ именовали бураком.

Из шпината

На территории современной Грузии в СССР был свой фаворит. Лимонад «Араду» делали на основе настоявшегося зеленого и черного чая. Также в состав входили шпинат и подорожник. А приятный вкус обеспечивали лимон, апельсин и мандарин.

Еще одним изобретением грузин стал аналог пепси под названием «Бахмаро». Его изготавливали из отборных сортов черного чая с добавлением лимонной кислоты.

Из кинзы

В Узбекистане же придумали газировку «Гулдаста», в состав которой входили кинза, душица, лизифора и тысячелистник. Считалось, что напиток обладал множеством полезных свойств: помогал снижать артериальное давление и нормализовать работу пищеварительной и нервной систем.

Из полыни

Еще одним экспериментом советских производителей стал напиток «Искристый», который готовили из натурального сока, лимонной полыни и длиннолистной мяты. Как говорят, он отлично утолял жажду, стоил всего 10 копеек и хранился до 10 дней.

Из морской капусты и банана

Вкус лимонада «Олимпия» тем, кто его не пробовал, даже сложно представить. В состав входили такие компоненты, как валериана, душица, мята и морская капуста. А банан присутствовал в виде эссенции. Стоила бутылка необычного напитка от 20 до 25 копеек, говорится на портале Sport24.

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