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Из обычного «‎Роллтона» можно сделать царский ужин: три простых рецепта

17 мая 2024 12:15
Из обычного «‎Роллтона» можно сделать царский ужин: три простых рецепта
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Готовка не займет много времени.

Лапша быстрого приготовления здорово экономит хозяйкам время. Но ее можно не просто заливать кипятком и приправлять специями. Например, из «Роллтона‎» или «‎Доширака» получится целых три полноценных блюда.

Удон с соусом терияки

Сама по себе лапша не особо сытная. Но вот если добавить к ней курицу и овощи, приготовленные в соусе терияки, то блюдо из быстрого перекуса превратится в полноценный ужин.

Подготовьте следующие продукты:

  • куриная грудка — 800 г,
  • лапша — 300 г,
  • болгарский перец — 2 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • белый лук — 1 шт.,
  • чеснок — 3 зубчик,
  • корень имбиря — 10 г,
  • зеленый лук — 1 пучок,
  • растительное масло — 3 ст. л.,
  • соус терияки — 3 ст. л.,
  • соевый соус — 2 ст. л.,
  • молотый перец — по вкусу.

Курицу нарежьте брусками и приправьте специями. Овощи нарежьте соломкой, а имбирь и чеснок — тонкими пластинками.

Влейте в сковороду масло и обжарьте чеснок с имбирем до золотистости. Затем добавьте курицу. Через пять минут начните постепенно добавлять овощи в следующем порядке: лук, морковь и перец.

За пять минут до готовности курицы влейте в сковороду соевый соус и терияки. Подавайте блюдо вместе с заранее отваренной лапшой.

Из обычного «‎Роллтона» можно сделать царский ужин: три простых рецепта - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Классический рамен

Еще из лапши быстрого приготовления можно сделать традиционный корейский рамен. В домашних условиях он готовится очень просто.

Вам понадобятся:

  • куриное филе — 250 г,
  • лапша — 100 г,
  • пекинская капуста — 100 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • шпинат — 20 г,
  • соевый соус — 4 ст. л.,
  • перец чили — ½ шт.

Курицу сперва отварите до готовности, а затем нарежьте крупными кусочками. Также заранее отварите яйца.

В куриный бульон влейте соевый соус, добавьте измельченный перец чили. Проварите содержимое в течение двух-трех минут, а затем добавьте филе и лапшу. Через 3-4 минуты, когда лапша достаточно разварится, добавьте шпинат и пекинскую капусту.

Затем сразу снимите суп с огня и зовите домочадцев к столу.

Из обычного «‎Роллтона» можно сделать царский ужин: три простых рецепта - image 2
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Салат

А если обычной лапшой вас уже не удивить, попробуйте приготовить из нее салат. Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • лапша быстрого приготовления — 70 г,
  • консервированная кукуруза — 1 банка,
  • ветчина — 300 г,
  • вареные яйца — 2 шт.,
  • огурец — 1 шт.,
  • специи и зелень — по вкусу,
  • майонез для заправки.

Лапшу переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте ее завариваться на 5-7 минут. За это время нарежьте огурцы, ветчину и яйца кубиками равного размера.

Когда лапша будет готова, слейте лишнюю воду и добавьте к ней в миску все нарезанные ранее компоненты. Добавьте специи на ваш вкус, заправьте блюдо майонезом и подавайте к столу, делится рецептами портал Food.ru.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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