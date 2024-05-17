Из обычного «‎Роллтона» можно сделать царский ужин: три простых рецепта

Лапша быстрого приготовления здорово экономит хозяйкам время. Но ее можно не просто заливать кипятком и приправлять специями. Например, из «Роллтона» или «Доширака» получится целых три полноценных блюда.
Удон с соусом терияки
Сама по себе лапша не особо сытная. Но вот если добавить к ней курицу и овощи, приготовленные в соусе терияки, то блюдо из быстрого перекуса превратится в полноценный ужин.
Подготовьте следующие продукты:
- куриная грудка — 800 г,
- лапша — 300 г,
- болгарский перец — 2 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- белый лук — 1 шт.,
- чеснок — 3 зубчик,
- корень имбиря — 10 г,
- зеленый лук — 1 пучок,
- растительное масло — 3 ст. л.,
- соус терияки — 3 ст. л.,
- соевый соус — 2 ст. л.,
- молотый перец — по вкусу.
Курицу нарежьте брусками и приправьте специями. Овощи нарежьте соломкой, а имбирь и чеснок — тонкими пластинками.
Влейте в сковороду масло и обжарьте чеснок с имбирем до золотистости. Затем добавьте курицу. Через пять минут начните постепенно добавлять овощи в следующем порядке: лук, морковь и перец.
За пять минут до готовности курицы влейте в сковороду соевый соус и терияки. Подавайте блюдо вместе с заранее отваренной лапшой.
Классический рамен
Еще из лапши быстрого приготовления можно сделать традиционный корейский рамен. В домашних условиях он готовится очень просто.
Вам понадобятся:
- куриное филе — 250 г,
- лапша — 100 г,
- пекинская капуста — 100 г,
- яйца — 2 шт.,
- шпинат — 20 г,
- соевый соус — 4 ст. л.,
- перец чили — ½ шт.
Курицу сперва отварите до готовности, а затем нарежьте крупными кусочками. Также заранее отварите яйца.
В куриный бульон влейте соевый соус, добавьте измельченный перец чили. Проварите содержимое в течение двух-трех минут, а затем добавьте филе и лапшу. Через 3-4 минуты, когда лапша достаточно разварится, добавьте шпинат и пекинскую капусту.
Затем сразу снимите суп с огня и зовите домочадцев к столу.
Салат
А если обычной лапшой вас уже не удивить, попробуйте приготовить из нее салат. Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:
- лапша быстрого приготовления — 70 г,
- консервированная кукуруза — 1 банка,
- ветчина — 300 г,
- вареные яйца — 2 шт.,
- огурец — 1 шт.,
- специи и зелень — по вкусу,
- майонез для заправки.
Лапшу переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте ее завариваться на 5-7 минут. За это время нарежьте огурцы, ветчину и яйца кубиками равного размера.
Когда лапша будет готова, слейте лишнюю воду и добавьте к ней в миску все нарезанные ранее компоненты. Добавьте специи на ваш вкус, заправьте блюдо майонезом и подавайте к столу, делится рецептами портал Food.ru.
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