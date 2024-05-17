Из обычного «‎Роллтона» можно сделать царский ужин: три простых рецепта

Готовка не займет много времени.

Лапша быстрого приготовления здорово экономит хозяйкам время. Но ее можно не просто заливать кипятком и приправлять специями. Например, из «Роллтона‎» или «‎Доширака» получится целых три полноценных блюда.

Удон с соусом терияки

Сама по себе лапша не особо сытная. Но вот если добавить к ней курицу и овощи, приготовленные в соусе терияки, то блюдо из быстрого перекуса превратится в полноценный ужин.

Подготовьте следующие продукты:

куриная грудка — 800 г,

лапша — 300 г,

болгарский перец — 2 шт.,

морковь — 1 шт.,

белый лук — 1 шт.,

чеснок — 3 зубчик,

корень имбиря — 10 г,

зеленый лук — 1 пучок,

растительное масло — 3 ст. л.,

соус терияки — 3 ст. л.,

соевый соус — 2 ст. л.,

молотый перец — по вкусу.

Курицу нарежьте брусками и приправьте специями. Овощи нарежьте соломкой, а имбирь и чеснок — тонкими пластинками.

Влейте в сковороду масло и обжарьте чеснок с имбирем до золотистости. Затем добавьте курицу. Через пять минут начните постепенно добавлять овощи в следующем порядке: лук, морковь и перец.

За пять минут до готовности курицы влейте в сковороду соевый соус и терияки. Подавайте блюдо вместе с заранее отваренной лапшой.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Классический рамен

Еще из лапши быстрого приготовления можно сделать традиционный корейский рамен. В домашних условиях он готовится очень просто.

Вам понадобятся:

куриное филе — 250 г,

лапша — 100 г,

пекинская капуста — 100 г,

яйца — 2 шт.,

шпинат — 20 г,

соевый соус — 4 ст. л.,

перец чили — ½ шт.

Курицу сперва отварите до готовности, а затем нарежьте крупными кусочками. Также заранее отварите яйца.

В куриный бульон влейте соевый соус, добавьте измельченный перец чили. Проварите содержимое в течение двух-трех минут, а затем добавьте филе и лапшу. Через 3-4 минуты, когда лапша достаточно разварится, добавьте шпинат и пекинскую капусту.

Затем сразу снимите суп с огня и зовите домочадцев к столу.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Салат

А если обычной лапшой вас уже не удивить, попробуйте приготовить из нее салат. Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:

лапша быстрого приготовления — 70 г,

консервированная кукуруза — 1 банка,

ветчина — 300 г,

вареные яйца — 2 шт.,

огурец — 1 шт.,

специи и зелень — по вкусу,

майонез для заправки.

Лапшу переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте ее завариваться на 5-7 минут. За это время нарежьте огурцы, ветчину и яйца кубиками равного размера.

Когда лапша будет готова, слейте лишнюю воду и добавьте к ней в миску все нарезанные ранее компоненты. Добавьте специи на ваш вкус, заправьте блюдо майонезом и подавайте к столу, делится рецептами портал Food.ru.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru