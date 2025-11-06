Из Северной столицы к Южному континенту: полярники ушли на полгода в 71-ю антарктическую экспедицию

Научное судно «Академик Федоров» вышло из Петербурга, отправившись в очередную, 71-ю экспедицию в Заполярье. Корабль вернется примерно через пять месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Судно покинуло порт Северной столицы 5 ноября. За этот рейс оно преодолеет порядка 15 тысяч километров.
Главная задача — доставить к берегам Антарктиды людей для проведения сезонных изысканий и более 2 тысяч тонн необходимых для экспедиции грузов.
Ожидается, что к Антарктиде экспедиция приблизится в середине декабря. По пути судно сделает одну стоянку в Кейптауне. Планируется посещение примерно пяти исследовательских станций и проведение различных морских работ.
Кроме доставки людей и грузов, экипаж проведет научные наблюдения в открытом море. После завершения всех поставленных задач экспедиция вернется в Санкт-Петербург.