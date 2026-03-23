Из‑за лекарств для ребенка с ДЦП отец добивается справедливости через прокуратуру и суд

Прокуратура Невского района по заявлению отца ребенка с ДЦП организовала проверку соблюдения законодательства о выдаче льготных лекарств, сообщает пресс‑служба ведомства.
Суть нарушения
Установлено, что 13‑летний мальчик с детским церебральным параличом имеет право на бесплатные препараты, но вовремя получить их не смог. Из‑за этого отец вынужден был покупать необходимые медикаменты за свой счет.
Действия прокуратуры
В связи с нарушением законодательства о льготном лекарственном обеспечении прокурор Невского района обратился в суд с иском.
В нем требуют взыскать с комитета по здравоохранению региона 33 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также сумму, которую семья потратила на лекарства.