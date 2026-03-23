Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Из‑за лекарств для ребенка с ДЦП отец добивается справедливости через прокуратуру и суд

Опубликовано: 23 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
13-летний мальчик, болеющий детским церебральным параличом, имеет право на получение бесплатных лекарств. 

Прокуратура Невского района по заявлению отца ребенка с ДЦП организовала проверку соблюдения законодательства о выдаче льготных лекарств, сообщает пресс‑служба ведомства.

Суть нарушения

Установлено, что 13‑летний мальчик с детским церебральным параличом имеет право на бесплатные препараты, но вовремя получить их не смог. Из‑за этого отец вынужден был покупать необходимые медикаменты за свой счет.

Действия прокуратуры

В связи с нарушением законодательства о льготном лекарственном обеспечении прокурор Невского района обратился в суд с иском.

В нем требуют взыскать с комитета по здравоохранению региона 33 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также сумму, которую семья потратила на лекарства.

Автор:
Юлия Аликова
