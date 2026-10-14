К платному доктору без очереди: в Петербурге маткапитал разрешат отдать частным врачам

ЗАКС во втором чтении одобрил законопроект.

Петербург: маткапитал можно будет потратить на частного доктора

В Северной столице есть свой региональный маткапитал. Его выдают многодетным семьям при рождении третьего (и каждого следующего) ребенка. Сейчас эта сумма составляет чуть больше 224 тысяч рублей.

Раньше список того, куда можно вложить эти деньги, был строго ограничен. В основном их пускали на покупку жилья, ремонт дачи, учебу или отечественный автомобиль.

Скоро возможностей станет больше. Законодательное собрание Петербурга во втором чтении одобрило новые правила.

Деньги разрешат направить на платную медицинскую помощь для детей, рассказал председатель ЗАКСа Александр Бельский.

Платить можно будет не только крупным больницам, но и частным врачам — индивидуальным предпринимателям (ИП). Главное, чтобы у них была медицинская лицензия.

Это сильно упростит жизнь родителям. Больше не придется ждать бесплатной записи к узким специалистам месяцами — можно просто пойти к проверенному платному доктору за счет города.

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Федеральный маткапитал тоже не стоит на месте. Минтруд сообщил, что в начале следующего года выплаты проиндексируют. Их поднимут ровно на уровень реальной инфляции — предварительно на 6,8%.

Вот как изменятся суммы:

На первого ребенка: выплата вырастет почти на 50 тысяч рублей и составит 778,5 тысячи рублей .

выплата вырастет почти на 50 тысяч рублей и составит . На второго ребенка: прибавка составит 65,5 тысячи рублей (если семья не оформляла маткапитал на первенца). Общая сумма превысит 1 миллион рублей .

прибавка составит 65,5 тысячи рублей (если семья не оформляла маткапитал на первенца). Общая сумма превысит . Если семья уже забирала деньги за первого малыша, доплата за второго тоже подрастет соразмерно инфляции.

Индексация пройдет автоматически. Никаких заявлений родителям писать не придется — государство пересчитает сумму само.

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