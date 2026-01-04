Городовой / Город / Как американец превратил морозы Петербурга в повод для счастья
Как американец превратил морозы Петербурга в повод для счастья

Опубликовано: 4 января 2026 19:40
 Проверено редакцией
Брэндон поделился своим мнением о доброжелательности и гостеприимстве россиян.

Брэндон Слэйба, уроженец штата Западная Вирджиния, недавно получил российскую визу и переехал жить в Санкт-Петербург. В интервью для городского СМИ молодой человек поделился впечатлениями от жизни в новом городе. Главным поводом для переезда он объяснил личной симпатией к России и встречей с девушкой из Петербурга пять лет назад во время учёбы в университете.

Слэйба отметил, что ему пришлась по душе зимняя погода, снег и климат северной столицы. По его словам, в родном городе проживает около 27 тысяч человек, и большинство всегда пользуется автомобилями, что не всегда бывает удобно. В отличие от родины, американец обратил внимание на тепло принятия и гостеприимство жителей Петербурга.

Он признался, что метрополитен произвёл на него особое впечатление: пользоваться подземкой и электричками ему удобно. Городская архитектура, по его мнению, отличается и поражает своей красотой. Брэндон добавил:

«У президента России очень красивая речь, нравится его слушать — я слушал поздравление на Новый год».

Встретить главный зимний праздник Брэндон успел спустя полтора часа после приезда. На новогоднем столе оказались традиционные блюда — салат со шпротами, красная икра, а также оливье. Он подчеркнул, что кухня России кажется ему своеобразной, а местные жители всегда проявляют отзывчивость.

Американец добавил, что его часто спрашивают, зачем он решил остаться именно в России, ведь на родине считают, что здесь некомфортно жить, основываясь на новостях. Однако Слэйба затрудняется ответить, поскольку лично для него жизнь в Петербурге оказалась близка по духу. Он также подметил, что часто слышит удивление:

«Как вы живёте здесь постоянно, тут же так холодно?».

