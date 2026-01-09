9 января - самый «тяжелый день» по версии Николая II: от «Кровавого воскресенья» до других трагических событий

От царских стихов к расстрелам — петербургские судьбы в вихре истории.

История Санкт-Петербурга изобилует днями, в которых концентрируются знаковые события — от просветительских триумфов до трагических потрясений.

9 января — дата, вместившая в себя рождение первой печатной поэзии, законодательные инициативы и события, кардинально изменившие вектор развития государства.

1712: Дебют поэзии в печати

Девятого января 1712 года в петербургской типографии Михаила Аврамова напечатали стихотворное приветствие Петру I.

Автор — сам директор — создал текст, отпечатанный в единственном экземпляре; это стало первым поэтическим произведением России в типографском исполнении. Шаг этот открыл дверь в эпоху массового просвещения.

Император определял суть дела четко:

«Не для какой прибыли, но токмо для повелительных государственных и нужнейших дел и для обучения русских людей».

1819: Княжна уходит в вечность

В холоде девятого января 1819 года умерла великая княжна Екатерина Павловна — четвертая дочь Павла I Петровича и Марии Федоровны.

Ее кончина омрачила дворцовые покои, став символом преходящей славы Романовых.

1877: Архитектор в Павловске

Девятое января 1877 года отметилось уходом Александра Павловича Брюллова в особняке в Петербурге.

Похоронен архитектор в Павловске — среди парков и павильонов, что сам же помогал формировать.

1881: Скакуны на Семеновском

Первая беговая трасса ожила девятого января 1881 года на ипподроме Общества охотников конского зимнего бега у Семеновского плаца — под ТЮЗом сегодня.

Леонтий Бенуа возвел капитальное здание с башнями-шатрами, затмив временные конструкции прошлого.

Бега доминировали — скачек не было, — а еще велосипедисты мчались и футболисты рубились. Блокадные годы стерли следы.

1905: Расстрел колонны

Девятого января 1905 года пули скосили рабочих с петицией к царю — «кровавое воскресенье» с четырьмя тысячами жертв. Петербург вздрогнул от выстрелов у Зимнего.

В дневнике Николай II выплеснул боль:

«Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!».

1918: Путилов под советский контроль

Девятого января 1918 года СНК конфисковал Путиловские заводы.

Постановление гласило:

«…в виду задолженности Акционерного Общества Путиловских заводов казне Российской Республики…принять Путиловские заводы со всем имуществом, в чем бы оно ни состояло, в собственность Российской Республики…».

Революция забрала промышленность в свои руки.

1935: Зиновьевская чистка

В 1935 году, девятого января, 77 членов «ленинградской зиновьевской группы контрреволюционеров» осудили к тюрьмам и ссылкам.

Волна террора накрыла Ленинград.