9 января - самый «тяжелый день» по версии Николая II: от «Кровавого воскресенья» до других трагических событий

История Санкт-Петербурга изобилует днями, в которых концентрируются знаковые события — от просветительских триумфов до трагических потрясений.
9 января — дата, вместившая в себя рождение первой печатной поэзии, законодательные инициативы и события, кардинально изменившие вектор развития государства.
1712: Дебют поэзии в печати
Девятого января 1712 года в петербургской типографии Михаила Аврамова напечатали стихотворное приветствие Петру I.
Автор — сам директор — создал текст, отпечатанный в единственном экземпляре; это стало первым поэтическим произведением России в типографском исполнении. Шаг этот открыл дверь в эпоху массового просвещения.
Император определял суть дела четко:
«Не для какой прибыли, но токмо для повелительных государственных и нужнейших дел и для обучения русских людей».
1819: Княжна уходит в вечность
В холоде девятого января 1819 года умерла великая княжна Екатерина Павловна — четвертая дочь Павла I Петровича и Марии Федоровны.
Ее кончина омрачила дворцовые покои, став символом преходящей славы Романовых.
1877: Архитектор в Павловске
Девятое января 1877 года отметилось уходом Александра Павловича Брюллова в особняке в Петербурге.
Похоронен архитектор в Павловске — среди парков и павильонов, что сам же помогал формировать.
1881: Скакуны на Семеновском
Первая беговая трасса ожила девятого января 1881 года на ипподроме Общества охотников конского зимнего бега у Семеновского плаца — под ТЮЗом сегодня.
Леонтий Бенуа возвел капитальное здание с башнями-шатрами, затмив временные конструкции прошлого.
Бега доминировали — скачек не было, — а еще велосипедисты мчались и футболисты рубились. Блокадные годы стерли следы.
1905: Расстрел колонны
Девятого января 1905 года пули скосили рабочих с петицией к царю — «кровавое воскресенье» с четырьмя тысячами жертв. Петербург вздрогнул от выстрелов у Зимнего.
В дневнике Николай II выплеснул боль:
«Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!».
1918: Путилов под советский контроль
Девятого января 1918 года СНК конфисковал Путиловские заводы.
Постановление гласило:
«…в виду задолженности Акционерного Общества Путиловских заводов казне Российской Республики…принять Путиловские заводы со всем имуществом, в чем бы оно ни состояло, в собственность Российской Республики…».
Революция забрала промышленность в свои руки.
1935: Зиновьевская чистка
В 1935 году, девятого января, 77 членов «ленинградской зиновьевской группы контрреволюционеров» осудили к тюрьмам и ссылкам.
Волна террора накрыла Ленинград.