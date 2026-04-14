Как добраться из Санкт-Петербурга до Сестрорецка на электричке?

Чтобы добраться из Санкт-Петербурга в Сестрорецк на электричке, нужно отправиться с Финляндского вокзала. Этот путь не только удобен, но и позволяет прикоснуться к истории: ведь железнодорожная линия, связывающая два города, существует уже более ста лет.

Как добраться

Электрички в направлении Сестрорецка отправляются ежедневно с раннего утра до позднего вечера. В часы пик поезда ходят каждые 20–30 минут, в остальное время — реже. Время в пути зависит от типа маршрута:

Прямые электрички доезжают до Сестрорецка за 50–55 минут.

С пересадкой в Белоострове дорога займёт около 1 часа 10 минут.

Стоимость билета в 2026 году — 65 рублей. Его можно приобрести:

На какой станции выходить

Если ваша цель — центр Сестрорецка, парк «Дубки», озеро или пляжи, выходите на станции «Сестрорецк». Это конечная остановка, так что ошибиться сложно.

Если же вы направляетесь в другие места, например:

к шалашу Ленина, Тарховскому лесопарку или пляжу — выходите на станции «Тарховка»;

в санаторий — на станции «Курорт»;

к заказнику «Сестрорецкое болото» — на станции «Белоостров».

Интересные факты

Исторический контекст. Железная дорога из Петербурга в Сестрорецк была построена ещё в 1875 году. Позже, в 1898 году, по инициативе Петра Авенариуса (председателя акционерного общества «Приморской железной дороги») здесь открыли санаторий «Сестрорецкий курорт». Идея была в том, чтобы повысить популярность железной дороги, связав её с курортом.

Связь с Петром I. Сестрорецк тесно связан с именем Петра I. В 1714 году император, возвращаясь с победы в Гангутском сражении, увидел эти места и приказал построить здесь свою резиденцию и разбить дубовую рощу. Так был заложен парк «Дубки». В 1721 году по решению Петра Великого началось возведение оружейного завода.

Озеро Сестрорецкий Разлив. Это искусственное озеро было создано во времена Петра I, когда запрудили реку Сестру и Чёрную речку. Оно обеспечивало работу оружейного завода. Сегодня это одно из самых старых водохранилищ в мире.

Сестрорецкий рубеж. В годы Великой Отечественной войны Сестрорецк находился на переднем крае обороны Ленинграда. В память о защитниках Родины в городе открыты мемориалы, сохраняются оборонительные сооружения. Выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж» позволяет увидеть блиндажи, артиллерийские орудия, окопы и другие фортификационные сооружения времён войн.

Дачная история. В конце XIX — начале XX века Сестрорецк был популярным дачным местом. Здесь сохранились дачи эпохи модерна, которые можно увидеть во время прогулки по городу.

