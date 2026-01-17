Городовой / Полезное / Как лучше всего встречать и праздновать Китайский Новый год 2026, чтобы не обидеть Красную Огненную Лошадь
Как лучше всего встречать и праздновать Китайский Новый год 2026, чтобы не обидеть Красную Огненную Лошадь

Опубликовано: 17 января 2026 21:30
 Проверено редакцией
Китайский Новый год
Фото: Городовой.ру

Эксперт по китайской астрологии Маргарита Богатова, автор книг по китайской астрологии и феншуй в интервью «Городовому» дала рекомендации на наступающий год Огненной Лошади.

Специалист советует быть готовым к взрывной динамике, но не поддаваться импульсивности.

«Выигрывать будут те, кто использует нетривиальные и яркие тактики, но действует обдуманно и быстро. Год хорош для обучения и повышения квалификации, особенно для родившихся в годы Тигра и Обезьяны».

В коллективной работе вероятен тренд на разобщение, но это благоприятный период для небольших стартапов и инди-команд с уникальными идеями.

Для гармоничного входа в новый цикл Богатова советует встречать праздник весело, в кругу близких, окружить себя красным цветом и настроиться на позитив.

В новолуние 17 февраля полезно составить программу добрых дел на год. Из еды на столе приветствуются лапша (символ долголетия), орехи (изобилие), пельмени (единение семьи) и рыба (процветание).

«В ночь на новый год китайцы обязательно встречают бога богатства — «впускают» дух процветания в заранее вычищенный и тщательно убранный дом. Раскрывают окна и двери и настраиваются мысленно на процветание всей семьи и дома.

Каждый год звезда, которую он олицетворяет, оказывается в разных позициях. В 2026 году ритуал встречи бога богатства производится 17 февраля, лицом к югу. Лучшее время для встречи бога богатства - час быка - с 1 до 3 часов ночи. В это время Звезда Цай Шена оказывается именно в южном секторе».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
