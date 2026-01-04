Городовой / Город / Как на самом деле оборвалась жизнь актёра Андрея Хорошева: раскрыты обстоятельства
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Диетолог удивила петербуржцев: зеленый чай полезнее и дело в одном неожиданном нюансе Город
Тридцать три богатыря зовут играть: где в Петербурге оживают сказки Пушкина Город
Неудачно подстригли? Юрист рассказал, как вернуть деньги Город
Убийство 23-летней давности обернулось взрывной находкой: у одного из подозреваемых — склад гранат Город
До свадьбы можно, но осторожно: какие внебрачные связи на Руси не считались позором для женщин Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Как на самом деле оборвалась жизнь актёра Андрея Хорошева: раскрыты обстоятельства

Опубликовано: 4 января 2026 12:18
 Проверено редакцией
Как на самом деле оборвалась жизнь актёра Андрея Хорошева: раскрыты обстоятельства
Как на самом деле оборвалась жизнь актёра Андрея Хорошева: раскрыты обстоятельства
Городовой ру

Продюсер рассказал, что он бросился в воду с целью помочь человеку.

В Сухуме на горячем источнике погиб Андрей Хорошев — актёр, сценарист и режиссёр. Как рассказал продюсер Сергей Члиянц, трагедия произошла, когда Хорошев бросился в воду, чтобы выручить попавшего в беду человека.

«Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», — отметил Члиянц.

На данный момент официальное заключение специалистов о причинах смерти ещё не опубликовано, поэтому обстоятельства гибели окончательно не установлены. Место, где пройдут похороны, пока согласовывается.

Андрей Хорошев скончался 1 января, ему было 66 лет. Он приобрёл широкую известность благодаря ролям в таких картинах, как «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго» и других работах. Коллеги и поклонники выражают соболезнования в связи с его уходом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью