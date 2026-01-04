Как на самом деле оборвалась жизнь актёра Андрея Хорошева: раскрыты обстоятельства

В Сухуме на горячем источнике погиб Андрей Хорошев — актёр, сценарист и режиссёр. Как рассказал продюсер Сергей Члиянц, трагедия произошла, когда Хорошев бросился в воду, чтобы выручить попавшего в беду человека.
«Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», — отметил Члиянц.
На данный момент официальное заключение специалистов о причинах смерти ещё не опубликовано, поэтому обстоятельства гибели окончательно не установлены. Место, где пройдут похороны, пока согласовывается.
Андрей Хорошев скончался 1 января, ему было 66 лет. Он приобрёл широкую известность благодаря ролям в таких картинах, как «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго» и других работах. Коллеги и поклонники выражают соболезнования в связи с его уходом.
