Как отметить день рождения в Петербурге и не разориться: скидки, лайфхаки и неожиданные бонусы

Поездка в Петербург на день рождения звучит как подарок мечты. Но северная столица умеет быстро делать худым ваш кошелёк.

Хорошая новость — если знать, где искать скидки и акции, можно отметить праздник стильно и при этом сэкономить.

Где поесть дешевле

В Петербурге есть рестораны, которые радуют именинников щедрыми бонусами:

Евразия — самая выгодная акция: возвращают 25% чека баллами . Компания из пяти человек оставила 10 000 рублей? Получите 2 500 баллов и бесплатные ужины на будущее.

Евразия по понедельникам — 50% скидка компаниям девушек . Достаточно быть вдвоём, и можно вдоволь ужинать почти за полцены.

Токио-City — 10% скидка по случаю дня рождения.

В некоторых ресторанах дарят десерты, шампанское или маленькие подарки. Проверяйте акции на сайте конкретного заведения — почти у всех сетей есть спецпредложения для именинников.

Как сэкономить на жилье

Отели Петербурга часто предлагают скидки 10–15% на бронирование номера в честь дня рождения.

Условия нужно уточнять заранее: где-то скидка действует только при предварительной оплате, где-то — при предъявлении паспорта.

Развлечения с бонусами

Аквапарк «Питерленд» — 50% скидка на билет для именинников. Вместо 3100 рублей заплатите 1550. Отличный вариант, если приехали в холодный сезон: 11 саун, тёплые бассейны и отдых почти как на курорте.

Кинотеатр «Великан Парк» — два билета по цене одного. Хорошая идея для романтического вечера или семейного похода.

В некоторых салонах красоты тоже дают скидки именинникам — полезно, если хочется обновить образ перед праздником.

Бонус: планируйте заранее

Скачайте приложения ресторанов и заведений — часто акции активируются только на следующий день после регистрации. Цветы в Петербурге недёшевы: букет на Невском обойдётся минимум в 3000 рублей. Закладывайте это в бюджет, если планируете подарок.

Отметим, что условия работы ресторанов и заведений могут меняться. Актуальные акции и условия получения скидок лучше уточнять на сайтах заведений или по телефону.