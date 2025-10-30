Как Гражданка, Коломяги и Озерки стали частью города: чем запомнилось 30 октября в истории Петербурга

30 октября — дата, отмеченная значимыми событиями в истории Санкт-Петербурга, охватывающими политические перемены, технологические прорывы и трагические страницы истории.
От дарования гражданских свобод до рождения телевидения и закрытия величественных храмов — этот день словно зеркало отражает бурное прошлое города.
1905 год: «Дарование» свобод и рождение думы
30 октября (по новому стилю) 1905 года стало днем, когда император Николай II, под давлением революционных событий, опубликовал «Манифест 17 октября» — документ «Об усовершенствовании государственного порядка».
При участии графа С. Витте, подданным были «дарованы» основные гражданские свободы: неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, союзов и объединений.
Также было объявлено о созыве Государственной думы. Эти события стали попыткой выйти из политического кризиса, но лишь обозначили начало нового этапа в истории России.
1907 год: Рождение телевидения в Петербурге
Спустя два года, 30 октября 1907 года, петербургский физик Борис Розинг получил патент на «Способ электрической передачи изображений на расстоянии». Это был, по сути, патент на телевидение.
В 1911 году изобретатель продемонстрировал свой аппарат, названный «электрическим телескопом», техническому обществу Санкт-Петербурга.
На маленьком экранчике электронно-лучевой трубки было показано изображение решетки из четырех полос — первое в мире телевизионное изображение.
Ассистентом Розинга в ходе демонстрации был студент Владимир Зворыкин, которого позднее назовут отцом современного телевидения, хотя сам Зворыкин считал себя лишь продолжателем дела своего учителя.
1917 год: Рождение «Вечернего Петербурга»
30 октября 1917 года ознаменовалось выходом первого номера вечерней большевистской газеты «Рабочий и солдат», которая впоследствии стала вечерним выпуском «Красной газеты».
Именно от этого издания ведет свою историю известная ныне газета «Вечерний Петербург».
1930 год: Расширение Ленинграда
В этот день постановлением президиума Ленсовета в черту Ленинграда были включены значительные населенные пункты Пригородного района: Гражданка, Коломяги, Мурзинка, Озерки, Пискаревка, Пороховые, Ржевка, Шувалово и Вологодско-Ямская слобода.
Это расширило границы города, включив в него новые территории.