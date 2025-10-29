Пока туристы прибывают, гидов не хватает: Петербургу срочно нужны экскурсоводы

В Санкт-Петербурге в последнее время наблюдается рост интереса к услугам экскурсоводов, что связано с увеличением числа россиян, путешествующих внутри страны. Об этом рассказал председатель городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас в городе работают 2 700 специалистов, оказывающих экскурсионные услуги.
Панкевич на открытии новой образовательной программы для экскурсоводов подчеркнул, что спрос на этих специалистов заметно вырос, особенно на фоне увеличения числа российских туристов
«Гиды-переводчики, особенно экскурсоводы сегодня очень востребованы. У нас теперь много русских туристов и внутренний поток растёт», — заявил Евгений Панкевич.
Он отметил, что сегодня особенно актуальна задача обеспечения достоверности той информации, которую экскурсоводы доносят до своих слушателей.
Ранее стало известно, что в октябре в Санкт-Петербурге планируется проведение первого специализированного форума для работающих в экскурсионной отрасли.