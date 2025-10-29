Городовой / Общество / Пока туристы прибывают, гидов не хватает: Петербургу срочно нужны экскурсоводы
Пока туристы прибывают, гидов не хватает: Петербургу срочно нужны экскурсоводы

Опубликовано: 29 октября 2025 04:18
В Санкт-Петербурге зарегистрировано 2700 гидов и экскурсоводов.

В Санкт-Петербурге в последнее время наблюдается рост интереса к услугам экскурсоводов, что связано с увеличением числа россиян, путешествующих внутри страны. Об этом рассказал председатель городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас в городе работают 2 700 специалистов, оказывающих экскурсионные услуги.

Панкевич на открытии новой образовательной программы для экскурсоводов подчеркнул, что спрос на этих специалистов заметно вырос, особенно на фоне увеличения числа российских туристов

«Гиды-переводчики, особенно экскурсоводы сегодня очень востребованы. У нас теперь много русских туристов и внутренний поток растёт», — заявил Евгений Панкевич.

Он отметил, что сегодня особенно актуальна задача обеспечения достоверности той информации, которую экскурсоводы доносят до своих слушателей.

Ранее стало известно, что в октябре в Санкт-Петербурге планируется проведение первого специализированного форума для работающих в экскурсионной отрасли.

Юлия Аликова
Общество
