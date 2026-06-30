Как перестать забывать вещи в отеле - правила, которые всегда работают: больше никакого стресса

Названы советы, которые помогут побороть забывчивость в отелях

Выезд из отеля во время отпуска - испытание для большинства туристов. Спешка, ранний подъем часто приводит к тому, что путешественники что-то забывают в номере. Чтобы избежать проблем, необходимо следовать правилам.

Собираться заранее

Не стоит откладывать сборы на последние часы перед выездом. В этот момент организм испытывает сильный стресс, поэтому можно оставить нужную вещь даже на видном месте. Начните собираться заранее, например, с вечера или перед сном. Утром достаточно будет все проверить, после чего спокойно выехать.

Посмотреть в неочевидных местах

Даже если вы помните, что ничего не складывали в тумбочку или под кровать, то туда обязательно нужно заглянуть. Существует вероятность, что какая-то вещь упала или вы положили ее в неочевидное место машинально.

Пройти номер перед выездом

Если вы уже готовы выезжать из отеля, то обязательно проверьте номер. Осмотрите ванную комнату, спальню, коридор, балкон. Иногда это позволяет найти вещи, сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Что делать, если вещи были оставлены в номере

Отели обязаны хранить потерянные вещи некоторое время, поэтому можно связаться с работниками, попросить отправить предмет или заехать за ним самостоятельно.

Опыт автора

“В отелях я всегда собираюсь заранее, делаю это за 10-12 часов до выезда. Обязательно составляю список вещей, которые должна взять, сверяюсь. Чек-лист позволяет гарантировать то, что ничего оставлено не будет”, - рассказала Полина Аксенова.

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