Впервые над Петербургом: чем запомнилось 19 июня в истории города

Царский указ, железная дорога, авиация и памятник Пушкину — день, полный инноваций и культуры.

19 июня — день, отмеченный несколькими значимыми событиями в истории Санкт-Петербурга, каждое из которых отражает разные грани развития города — от благоустройства и транспорта до науки и культуры.

Это день, когда царский указ пытался навести порядок на улицах, а инженеры поднимали в воздух первые российские самолеты.

1719: Указ Петра I о домашнем скоте

В 1719 году Петр I издал высочайший указ «О воспрещении выпускать на городские улицы домашний скот».

Видимо, царю надоело смотреть, как по улицам его новой столицы спокойно разгуливают коровы, козы и свиньи. Причем многие из них бродили по Санкт-Петербургу без всякого присмотра и делали все, что им заблагорассудится.

Государь повелел животных без присмотра из дворов не отпускать:

«…а иметь при том скоте пастухов; а принимать их с записьми и по приеме объявлять их в Канцелярии Полициймейстерских дел, которым показаны будут пристойные места, где тое скотину пасть, понеже оная скотина, ходя по улицам и по другим местам, портит дороги и деревья; а ежели тот скот впредь будет по улицам и в других местах ходить без пастухов, и за то оной скот взят будет безденежно в гошпиталь».

1864: Открытие железнодорожного сообщения

В 1864 году было открыто железнодорожное сообщение из Петербурга до Ораниенбаума.

Поезда шли от Балтийского вокзала через пять станций: Лигово, Сергиево (Володарская), Стрельна, Новый и Старый Петергоф. В составе поезда было всего два вагона.

Газета «Русский инвалид» напечатала на своих страницах «для сведения широкой публики» первое в истории расписание поездов на этой линии.

1910: Первый полет российского самолета

В 1910 году на Коломяжском ипподроме во время первой авиационной недели в воздух подняли аэроплан, который был впервые сооружен исключительно по российскому проекту и из отечественных материалов.

Осуществил идею один из первых отечественных авиаконструкторов, инженер Яков Модестович Гаккель (кстати, один из создателей столичного трамвая и первой в России линии электропередач).

Аппарат назывался «Гаккель-III». Почему три? Потому что первый аэроплан загорелся при испытании двигателя, второй не смог взлететь из-за конструктивных ошибок, а третий совершил успешный полет.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», 19 июня 1910 года можно считать одним из дней рождения российской авиации.

1957: Признание гения поэта

В 1957 году состоялось торжественное открытие памятника Александру Пушкину на площади Искусств.

Монумент создал знаменитый скульптор Михаил Аникушин. За эту работу ему была присуждения Ленинская премия.

Четырехметровая скульптура гениального поэта радует нас до сих пор, а у его подножия всегда можно видеть цветы, принесенные благодарными потомками.

19 июня — день, отражающий прогресс и культурное наследие Петербурга

19 июня — день, который напоминает нам о многогранной истории Санкт-Петербурга. Царские указы, железные дороги, самолеты и памятники поэтам — все это часть нашего культурного наследия, которое необходимо бережно хранить и передавать будущим поколениям.