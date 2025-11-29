Полгода в Кронштадте без связи: жизнь смотрителей самого уединённого маяка России

13 ноября 1718 года Пётр I написал письмо вице-адмиралу Корнелию Крюйсу:
"Сделать холм каменный с фонарём на косе Котлинской…"
Так началась история маяка, который должен был встречать суда, идущие к новой морской столице.
Строить каменную башню оказалось слишком дорого — не хватало мастеров и материалов, поэтому в 1719 году под руководством капитана Эдварда Лейна на искусственном островке поставили временный деревянный маяк. Его огонь был прост: свечи и костры, но для моряков он значил больше любого дворца на Неве.
От костров до ламп
В XVIII веке маяк называли Котлинским, а в 1736-м переименовали в честь полковника Федота Толбухина — первого коменданта Кронштадта, отличившегося в обороне острова во время Северной войны.
Каменный маяк появился лишь в 1809–1810 годах. Его спроектировал архитектор Андреян Захаров, автор Адмиралтейства. Башня из кирпича с гранитным основанием и караульным домом выдержала больше двух веков штормов и льда.
Служба без берегов
Сегодня Толбухин маяк остаётся действующим. Смотрители живут на островке почти полгода в автономии — с ноября по май.
В 2018 году здесь провели реставрацию: обновили оборудование, укрепили причалы, сохранив при этом исторический облик. С берега маяк можно увидеть только издали — с катера или форта "Риф". Его свет всё так же указывает путь кораблям, идущим к Петербургу — как и триста лет назад.