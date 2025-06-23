«Не лезь в душу, даже сняв калоши»: какие правила хорошего тона действовали в Петербурге начала XX века

Сегодня многие из них вызывают улыбку, а некоторые кажутся на удивление актуальными.

В 1911 году в 15-м номере «Синего журнала» была опубликована подборка правил хорошего тона для петербуржцев.

Эти правила, собранные и отредактированные неким Сидоровым из различных книг по этикету, отражали представления о приличиях и хороших манерах в петербургском обществе того времени.

Такт: деликатность и умение себя вести

Первый раздел посвящен такту — умению вести себя в обществе деликатно и уважительно. Вот некоторые из правил:

Никогда не задавай вопроса, на который неохотно дадут ответ. Это правило актуально и сегодня: не стоит вторгаться в личное пространство человека и ставить его в неловкое положение.

Не залезай к другому в душу, даже сняв предварительно калоши. Прежде чем пытаться узнать сокровенные тайны человека, нужно убедиться, что он готов поделиться ими.

Не говорить никому в присутствии других того, что он и наедине выслушает без удовольствия. Следует помнить о чувстве такта и не обсуждать личные проблемы людей в публичном месте.

Во время сказать, вовремя смолчать. Умение вовремя вступить в разговор и вовремя замолчать — признак воспитанного человека.

Не пикироваться с женой, тещей и прочими домочадцами в присутствии посторонних. Семейные ссоры не должны выноситься на публику.

Угощая не меряй глазом: сколько съедено, сколько выпито. Нужно быть щедрым и гостеприимным, не считая каждую съеденную гостем конфету.

Заняв деньги отдавай, одолжив другому — не напоминай. Необходимо соблюдать финансовые обязательства и не быть навязчивыми.

Не говори колкостей, не пускай шпилек. Лучше избегать сарказма и язвительности в общении.

Если кто-либо сказал глупость – не радуйся вслух. Нельзя выставлять человека в невыгодном свете, даже если он допустил ошибку.

Манеры: между болонками и детскими пеленками

Как пишет «Вячеслав / Про Петербург / Прогулки», раздел о манерах просто восхищает своей детализацией. Например, автор задается вопросом:

«Запах болонки или детских пеленок от руки дамы на светском вечере?».

Упоминание болонок вполне понятно, ведь эти собачки были популярны в то время, а вот детские пеленки на светском вечере — это, конечно, перебор.

Игры в карты: как не опозориться за игорным столом

В правилах хорошего тона для любителей карточной игры строго запрещалось шулерство, жульничество и использование крапленых карт. Также дурным тоном считалось прикрывать разложенные деньги или постоянно их пересчитывать.

Еще более неприличным считалось начать причитать при проигрыше или, тем более, плакать.

Ну и совершенно абсурдным кажется правило, которое гласит, что если дело дошло до драки, то бить партнера в ярости двумя предметами одновременно (например, подсвечниками) — это крайне дурной тон. Бить надо исключительно одним предметом, молча и грациозными «кругловатыми» движениями, а не лупить размашисто.

Одалживание денег: просите сразу много

В приличном обществе занимать мелочь считалось дурным тоном. Так-то на 1911 год 25-30 рублей — это месячная зарплата простого рабочего, а 50 рублей — вполне себе неплохая месячная зарплата.

Поэтому, если необходимо было занять деньги, просили сразу крупную сумму. А если отказывали, занимали небольшую сумму «на такси».

Согласно этикету, одолживший не должен напоминать о долге, однако, вправе явиться к должнику с судебными приставами, если тот нарушил условия займа. В этом случае «Синий журнал» рекомендует лечь на кровать, так как кровать не может быть изъята в счет долга.

Объяснения в любви: слезы, обещания и никакой желтой бумаги

Правила объяснения в любви кажутся сегодня особенно забавными. Например, ни в коем случае не стоит объясняться в любви, жуя бутерброд или что-то еще, а также курить в эти трепетные минуты.

При этом рекомендуется как бы захлебываться, глотать окончания слов и комкать руками лацканы, но не сильно, чтобы они не были потом мятыми.

Желательно добавить слез. Если слезы не выходят, рекомендуется незаметно и обильно послюнявить палец и быстренько провести по ресницам.

Можно неоднократно обещать жениться, но при этом «Синий журнал» категорически рекомендует обещания давать исключительно устно.

Писать любовное письмо нужно исключительно на цветной бумаге (кроме желтой). К объекту обожания категорически нельзя обращаться как «Милостивая Государыня». Писать надо что-то вроде:

«Мой белый ангел или мое земное счастье».

Чтобы возлюбленная не усомнилась в искренности письма, ни в коем случае при написании не есть над письмом ничего жирного, капающего и так далее, так как любовное письмо в жирных пятнах и крошках выглядит весьма сомнительно.

Ну, а если все описанное выше сработало, и с объектом обожания удалось выехать на романтическую прогулку, ни в коем случае не стоит держать ее за талию с такой силой, чтобы бедняга теряла сознание. Но придерживать, чтобы не выпала — это хороший тон и знак внимания.