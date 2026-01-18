Как раннее прощание с молочными зубами может аукнуться не только улыбке, но и всему организму?

Преждевременное выпадение или удаление молочных зубов может привести к целому ряду проблем, затрагивающих не только полость рта, но и общее состояние организма. Остеопат Александр Малеванный объяснил, что подобные изменения отражаются на балансе верхней половины тела, поскольку полость рта служит своеобразной опорой.

Специалист отметил, что если молочный зуб убирают слишком рано, особенно в возрасте от 4 до 6 лет, на челюсти образуется промежуток. Это пространство начинают занимать соседние зубы, что становится причиной изменения прикуса. Врач пояснил:

«Начальная проблема появляется, когда молочный зуб удаляют задолго до естественной смены, особенно в возрасте 4–6 лет. В челюсти образуется пустое пространство, и соседние зубы начинают смещаться, чтобы его заполнить. Это запускает дальнейшие изменения в прикусе».

Малеванный перечислил последствия таких изменений, среди которых глубокий прикус с перекрыванием, перекрёстный прикус с жеванием на одной стороне и открытый прикус при ранней потере передних зубов. По его словам, подобные нарушения способны вызвать избыточное напряжение мышц шеи и спины, а также негативно сказаться на состоянии височно-нижнечелюстного сустава. Возникающие проблемы могут распространяться значительно дальше исходной области.

Врач советовал уделять больше внимания профилактике: приводить детей на осмотр к стоматологу раз в 3–6 месяцев и раз в году посещать ортодонта, начиная с пятилетнего возраста. Он подчеркнул, что важность сохранения молочных зубов до момента их естественной смены нельзя недооценивать.

