Городовой / Город / Как разбогатеть в 21 год: питерская «гуру богатства» собрала 4,5 млн — теперь ждет суда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Это такой мем»: астролог рассказала о том, почему ретроградный Меркурий — это не шутки Общество
Четыре единицы в календаре и цены падают: в честь 11.11 российские авиакомпании распродают билеты за копейки Город
14 ноября Эрмитаж обновится: мобильный сайт сменит лицо Город
Солнечный шквал дотянется до Невы: Петербург накроет буря высшего разряда, и ночь может вспыхнуть северным сиянием Город
Китайский цифровой барьер: почему Google Maps не поможет найти дорогу в Поднебесной Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Как разбогатеть в 21 год: питерская «гуру богатства» собрала 4,5 млн — теперь ждет суда

Опубликовано: 11 ноября 2025 12:41
Как разбогатеть в 21 год: питерская «гуру богатства» собрала 4,5 млн — теперь ждет суда
Как разбогатеть в 21 год: питерская «гуру богатства» собрала 4,5 млн — теперь ждет суда
Городовой ру

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 21-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве на сумму 4,5 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела против 21-летней жительницы Башкортостана, обвиняемой в мошенничестве с крупным ущербом.

Девушка предлагала обучение методикам по улучшению финансового положения, однако следствие полагает, что реальные образовательные услуги она не предоставляла.

Потерпевшими по делу признаны шесть человек.

По информации пресс-службы прокуратуры Петербурга, с мая 2023 года обвиняемая проводила курсы о «материальном благополучии», обещая своим ученикам якобы эксклюзивные знания «законов мироздания» и энергетические практики.

За участие в подобных занятиях граждане переводили ей внушительные суммы. Размер выплат за одну консультацию колебался от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 4,5 миллиона рублей.

Некоторые из участников курсов даже оформили кредиты, чтобы передать указанные суммы. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба.

В настоящее время дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Обвиняемая ожидает судебного процесса.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе рассматривается законопроект, который предусматривает обязательное получение лицензии для блогеров, занимающихся образовательной деятельностью.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью