Как роскошный Porsche превратил поездку под Гатчиной в трагедию: роковая ошибка водителя

Вблизи Гатчины на дороге произошла серьёзная авария с участием трёх автомобилей. По данным сотрудников дорожной полиции Петербурга и Ленинградской области, водитель автомобиля иностранного производства, которым управлял мужчина 37 лет, выехал на полосу встречного движения. На той части шоссе он столкнулся с отечественной легковой машиной, за рулём которой находился водитель 43 лет.
Кроме того, после столкновения был поврежден и автомобиль «Форд Фокус», следовавший в том же направлении. За его рулём находился молодой человек 19 лет. Об этом сообщили представители ведомства.
В результате происшествия водитель легкового автомобиля отечественного производства получил смертельные травмы и скончался на месте. Водителя машины премиум-класса доставили в медицинское учреждение, однако позднее он был переведён в отделение правоохранительных органов. О погибших и пострадавших информация дополняется.
Отдельно отмечается, что только за 2025 год мужчина, управлявший автомобилем зарубежной марки, был зафиксирован как нарушитель дорожных правил 125 раз. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
