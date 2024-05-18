Как сделать черствый хлеб мягким за 10 минут

Не нужно перемалывать его в сухари для жарки котлет или отправлять в мусорку.

Даже современные хозяйки считают, что черствый хлеб выбрасывать грешно. А потому уже окаменелая буханка обычно идет на панировочные сухари. Или иногда ее размачивают в воде или молоке и добавляют в котлетный фарш. При этом мало кто догадывается, что хлеб вполне можно реанимировать и наделать с ним вкуснейших бутербродов. Важно, чтобы он успел дойти до состояния сухаря, которым орехи колоть можно.

Рассказываем, как за несколько минут волшебных манипуляций вернуть хлебу мягкость.

Источник фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

СВЧ и бумага

Микроволновка есть почти на каждой кухне, а вместо бумажных полотенец можно смело задействовать салфетки и даже туалетную бумагу. Смачиваем бумагу водой и заворачиваем в нее ломтики хлеба. Держим 10 минут в печке на высокой мощности. За это время влага впитается в хлебные поры, и на выходе вы получите прекрасный мягкий хлеб. Правда, с целой буханкой такой фокус не сработает.

Тостер

Этот способ лучше совместить с первым. После того как хлеб стал мягким, положите его в тостер. Он хорошо подрумянится снаружи, покроется хрустящей корочкой и останется нежным внутри.

Духовка

Буханку хлеба надо хорошо сбрызнуть водой снаружи, а затем завернуть в пищевую фольгу. Ставим его непременно в холодную духовку, а уже потом включаем ее, выставив температуру примерно в 150 градусов. Через 15 минут можно вынимать и делать сэндвичи.

Можно обойтись и без фольги, но тогда хлеб надо намочить более основательно, засунув его под струю воды. После также помещаем в духовой шкаф и ждем минут 15. На выходе получим хлеб, будто только что принесенный из пекарни: с вкусной корочкой и чуть влажным мякишем.

Водяная баня

Этот способ подойдет тем, кому корочка необязательна. Черствый хлеб размещаем на решетке или сите над кастрюлей с кипящей водой. Тут важно не передержать. Достаточно максимум двух минут, чтобы хлеб размягчился. Если промедлите хотя бы 30 секунд, получите хлебную размокшую "кашу."

Источник фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Svetlana Vozmilova/Globallookpress.com

Если вам не хочется возиться с затвердевшим хлебом и проще купить свежий, то черствый все равно приберегите. Из него могут получиться чудные сухарики к пенному, а еще такой хлеб входит состав многих интересных рецептов. Чего только из него не готовят: и хлебный пудинг, и пироги, и пиццу и даже фрикадельки.

Источник фото: Elena Mayorova/globallookpress.com