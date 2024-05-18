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Как сделать черствый хлеб мягким за 10 минут

18 мая 2024 14:45
Как сделать черствый хлеб мягким за 10 минут
Источник фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Не нужно перемалывать его в сухари для жарки котлет или отправлять в мусорку.

Даже современные хозяйки считают, что черствый хлеб выбрасывать грешно. А потому уже окаменелая буханка обычно идет на панировочные сухари. Или иногда ее размачивают в воде или молоке и добавляют в котлетный фарш. При этом мало кто догадывается, что хлеб вполне можно реанимировать и наделать с ним вкуснейших бутербродов. Важно, чтобы он успел дойти до состояния сухаря, которым орехи колоть можно.

Рассказываем, как за несколько минут волшебных манипуляций вернуть хлебу мягкость.

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Источник фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

СВЧ и бумага

Микроволновка есть почти на каждой кухне, а вместо бумажных полотенец можно смело задействовать салфетки и даже туалетную бумагу. Смачиваем бумагу водой и заворачиваем в нее ломтики хлеба. Держим 10 минут в печке на высокой мощности. За это время влага впитается в хлебные поры, и на выходе вы получите прекрасный мягкий хлеб. Правда, с целой буханкой такой фокус не сработает.

Тостер

Этот способ лучше совместить с первым. После того как хлеб стал мягким, положите его в тостер. Он хорошо подрумянится снаружи, покроется хрустящей корочкой и останется нежным внутри.

Духовка

Буханку хлеба надо хорошо сбрызнуть водой снаружи, а затем завернуть в пищевую фольгу. Ставим его непременно в холодную духовку, а уже потом включаем ее, выставив температуру примерно в 150 градусов. Через 15 минут можно вынимать и делать сэндвичи.

Можно обойтись и без фольги, но тогда хлеб надо намочить более основательно, засунув его под струю воды. После также помещаем в духовой шкаф и ждем минут 15. На выходе получим хлеб, будто только что принесенный из пекарни: с вкусной корочкой и чуть влажным мякишем.

Водяная баня

Этот способ подойдет тем, кому корочка необязательна. Черствый хлеб размещаем на решетке или сите над кастрюлей с кипящей водой. Тут важно не передержать. Достаточно максимум двух минут, чтобы хлеб размягчился. Если промедлите хотя бы 30 секунд, получите хлебную размокшую "кашу."

Как сделать черствый хлеб мягким за 10 минут - image 2
Источник фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Svetlana Vozmilova/Globallookpress.com

Если вам не хочется возиться с затвердевшим хлебом и проще купить свежий, то черствый все равно приберегите. Из него могут получиться чудные сухарики к пенному, а еще такой хлеб входит состав многих интересных рецептов. Чего только из него не готовят: и хлебный пудинг, и пироги, и пиццу и даже фрикадельки.

Источник фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Ольга Хромова
Ольга Хромова
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