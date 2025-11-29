Как шутка породила букву «ё»: чем запомнилось 29 ноября в истории Петербурга

29 ноября в истории Петербурга отмечено рядом значимых событий, таких как введение буквы «Ё» в алфавит, административные реформы, рождение выдающихся деятелей и начало сложных общественно-культурных процессов.
1783: День рождения буквы «Ё»
29 ноября 1783 года в доме княгини Екатерины Дашковой, директора Петербургской академии наук, прошло заседание Российской академии, на котором обсуждали проект Славяно-российского словаря.
По завершении официальной части, княгиня Дашкова, шутя, попросила написать слово «ёлка». Ученые, хоть и сочли это шуткой, подчинились.
Когда было написано «iолка», она предложила начать слово с новой буквы — «Ё», аргументируя, что один звук нельзя изображать двумя буквами. Эта идея была признана убедительной, и уже через год буква стала официальной частью алфавита.
1796: Административные перемены в Петербурге
29 ноября 1796 года был издан указ «о новом разделении в здешней столице частей и кварталов», в черту города включили слободы полков — Преображенского, Семеновского и Конногвардейского.
Эти изменения значительно повлияли на градостроительство и развитие Санкт-Петербурга как столицы.
1798: Рождение Александра Брюллова
29 ноября 1798 года в семье знаменитого скульптора Павла Брюлло родился Александр Павлович Брюллов — русский архитектор и художник, профессор Императорской Академии художеств.
Он известен своими значительными трудами в области архитектуры и старший брат художника Карла Брюллова.
1908: Еврейское историко-этнографическое общество
29 ноября 1908 года в Санкт-Петербурге было основано Еврейское историко-этнографическое общество, которое собирало материалы по истории евреев, издавало журналы и проводило лекции.
Организацию ликвидировали в 1929 году, но её деятельность оставила след в культурной жизни города.
1963: Начало травли Иосифа Бродского
29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» вышел пасквиль «Окололитературный трутень», направленный против молодого поэта Иосифа Бродского.
В статье резко критиковался его стиль и окружение, призывая органы принять меры против поэта:
"Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде".
Этот период стал началом тяжелых испытаний для Бродского в Ленинграде.