Городовой / Город / Как шутка породила букву «ё»: чем запомнилось 29 ноября в истории Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Как шутка породила букву «ё»: чем запомнилось 29 ноября в истории Петербурга

Опубликовано: 29 ноября 2025 08:00
Бродский, Брюллов, буква Ё
Как шутка породила букву «ё»: чем запомнилось 29 ноября в истории Петербурга
Городовой ру

Дата, которая ознаменовалась появлением новой буквы в русском алфавите, расширением городских границ, рождением выдающихся личностей и, увы, началом трагических преследований.

29 ноября в истории Петербурга отмечено рядом значимых событий, таких как введение буквы «Ё» в алфавит, административные реформы, рождение выдающихся деятелей и начало сложных общественно-культурных процессов.

1783: День рождения буквы «Ё»

29 ноября 1783 года в доме княгини Екатерины Дашковой, директора Петербургской академии наук, прошло заседание Российской академии, на котором обсуждали проект Славяно-российского словаря.

По завершении официальной части, княгиня Дашкова, шутя, попросила написать слово «ёлка». Ученые, хоть и сочли это шуткой, подчинились.

Когда было написано «iолка», она предложила начать слово с новой буквы — «Ё», аргументируя, что один звук нельзя изображать двумя буквами. Эта идея была признана убедительной, и уже через год буква стала официальной частью алфавита.​

1796: Административные перемены в Петербурге

29 ноября 1796 года был издан указ «о новом разделении в здешней столице частей и кварталов», в черту города включили слободы полков — Преображенского, Семеновского и Конногвардейского.

Эти изменения значительно повлияли на градостроительство и развитие Санкт-Петербурга как столицы.​

1798: Рождение Александра Брюллова

29 ноября 1798 года в семье знаменитого скульптора Павла Брюлло родился Александр Павлович Брюллов — русский архитектор и художник, профессор Императорской Академии художеств.

Он известен своими значительными трудами в области архитектуры и старший брат художника Карла Брюллова.​

1908: Еврейское историко-этнографическое общество

29 ноября 1908 года в Санкт-Петербурге было основано Еврейское историко-этнографическое общество, которое собирало материалы по истории евреев, издавало журналы и проводило лекции.

Организацию ликвидировали в 1929 году, но её деятельность оставила след в культурной жизни города.​

1963: Начало травли Иосифа Бродского

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» вышел пасквиль «Окололитературный трутень», направленный против молодого поэта Иосифа Бродского.

В статье резко критиковался его стиль и окружение, призывая органы принять меры против поэта:

"Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде".

Этот период стал началом тяжелых испытаний для Бродского в Ленинграде.​

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью