Как шутка породила букву «ё»: чем запомнилось 29 ноября в истории Петербурга

Дата, которая ознаменовалась появлением новой буквы в русском алфавите, расширением городских границ, рождением выдающихся личностей и, увы, началом трагических преследований.

29 ноября в истории Петербурга отмечено рядом значимых событий, таких как введение буквы «Ё» в алфавит, административные реформы, рождение выдающихся деятелей и начало сложных общественно-культурных процессов.

1783: День рождения буквы «Ё»

29 ноября 1783 года в доме княгини Екатерины Дашковой, директора Петербургской академии наук, прошло заседание Российской академии, на котором обсуждали проект Славяно-российского словаря.

По завершении официальной части, княгиня Дашкова, шутя, попросила написать слово «ёлка». Ученые, хоть и сочли это шуткой, подчинились.

Когда было написано «iолка», она предложила начать слово с новой буквы — «Ё», аргументируя, что один звук нельзя изображать двумя буквами. Эта идея была признана убедительной, и уже через год буква стала официальной частью алфавита.​

1796: Административные перемены в Петербурге

29 ноября 1796 года был издан указ «о новом разделении в здешней столице частей и кварталов», в черту города включили слободы полков — Преображенского, Семеновского и Конногвардейского.

Эти изменения значительно повлияли на градостроительство и развитие Санкт-Петербурга как столицы.​

1798: Рождение Александра Брюллова

29 ноября 1798 года в семье знаменитого скульптора Павла Брюлло родился Александр Павлович Брюллов — русский архитектор и художник, профессор Императорской Академии художеств.

Он известен своими значительными трудами в области архитектуры и старший брат художника Карла Брюллова.​

1908: Еврейское историко-этнографическое общество

29 ноября 1908 года в Санкт-Петербурге было основано Еврейское историко-этнографическое общество, которое собирало материалы по истории евреев, издавало журналы и проводило лекции.

Организацию ликвидировали в 1929 году, но её деятельность оставила след в культурной жизни города.​

1963: Начало травли Иосифа Бродского

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» вышел пасквиль «Окололитературный трутень», направленный против молодого поэта Иосифа Бродского.

В статье резко критиковался его стиль и окружение, призывая органы принять меры против поэта:

"Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде".

Этот период стал началом тяжелых испытаний для Бродского в Ленинграде.​