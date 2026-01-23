Как слово «заяц» обернулось для петербуржца миллионами и скамьёй подсудимых

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга признал Михаила Бачурихина виновным в совершении мошеннических действий в составе группы лиц (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом стало известно из сообщения объединенной пресс-службы судов города. Суд выяснил, что Бачурихин вместе с сообщниками использовал обман, чтобы завладеть значительной суммой – 1 929 000 рублей, принадлежащей пожилому мужчине К.

Организаторы схемы представились потерпевшему работниками банка и Федеральной службы безопасности, под предлогом необходимости «декларирования» денег. Под обманным предлогом они убедили мужчину передать им свои сбережения. Получив деньги, Бачурихин использовал условное слово «Заяц» и после этого часть суммы переправил другим участникам, а себе оставил 5 000 рублей.

В ходе разбирательства подсудимый не признал свою вину, заявив, что выполнял поручения некоего Александра и был задействован лишь в качестве курьера. Несмотря на это, суд счёл доводы Бачурихина несостоятельными. В результате он получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме срока наказания, с осужденного взыскивается ущерб в полном объёме в пользу пострадавшего. Решение суда уже вступило в силу.

