Как согласовать перепланировку квартиры в Санкт-Петербурге?

Согласование перепланировки в Санкт-Петербурге — процесс, требующий внимательности и соблюдения процедур, поэтому лучше доверить подготовку документов и проектные работы специалистам.

Согласование перепланировки квартиры в Санкт-Петербурге — это не просто бюрократическая процедура, а важный этап, который обеспечивает безопасность здания, права соседей и юридическую чистоту собственности. В 2026 году процесс остаётся строго регламентированным, но с учётом цифровых технологий и нюансов городской застройки.

Основные этапы согласования

Проверка возможности перепланировки. Прежде чем приступать к работам, нужно убедиться, что планируемые изменения не нарушают нормы законодательства. Для этого стоит обратиться в проектную организацию с допуском к изготовлению проектной документации. Специалисты проверят, можно ли легализовать планируемые изменения.

Разработка проекта. Если изменения допустимы, заказывается проект перепланировки в организации, которая состоит в СРО проектировщиков. Проект должен включать заключение о состоянии инженерных сетей, информацию о противопожарной безопасности и другие необходимые данные.

Сбор документов. Для подачи в Межведомственную комиссию (МВК) при администрации района потребуются:

заявление о перепланировке;

документы, подтверждающие право собственности;

технический паспорт квартиры;

поэтажные планы квартиры, а также планов квартир этажом выше и ниже (если их нет — справка об отсутствии жилых помещений из ГУП «ГУИОН»);

проект перепланировки;

письменное согласие всех собственников и проживающих в квартире лиц;

дополнительные документы в зависимости от типа работ (например, технические условия от «ПетербургГаза» при переносе газовой плиты, согласие управляющей компании при зашивке стояков и т. д.).

Подача документов в МВК. Заявление и пакет документов можно подать через МФЦ, портал «Госуслуги» или напрямую в администрацию района. Срок рассмотрения — до 45 календарных дней.

Выполнение работ. Если решение положительное, можно приступать к ремонту. Важно строго следовать утверждённому проекту.

Ввод квартиры в эксплуатацию. После завершения работ нужно заказать обмер у кадастрового инженера, собрать исполнительные документы (акты скрытых работ, договор стройконтроля и т. п.) и подать их в МВК для получения акта ввода в эксплуатацию.

Регистрация изменений в ЕГРН. Последний шаг — подача технического плана и других документов в Росреестр через МФЦ для внесения изменений в ЕГРН.

Что нельзя делать при перепланировке

Сносить, перестраивать или переносить несущие стены, а также делать проёмы в них.

Переносить санузлы, кухни или «мокрые зоны» над жилыми комнатами соседей снизу (исключение — первый этаж или нежилые помещения снизу).

Объединять балкон или лоджию с комнатой или кухней без соблюдения технических требований (например, установки двойного стеклопакета).

Делать новые проёмы, ниши, отверстия в стенах-пилонах, диафрагмах, колоннах и стойках.

Уменьшать минимально допустимую жилую площадь комнат.

Устраивать тёплые полы, подключённые к общедомовой системе отопления, или выносить радиаторы на лоджии и балконы.

Затрагивать вентиляционные шахты, демонтировать вентиляционные короба.

Особенности для исторических зданий

Если квартира находится в доме-памятнике архитектуры, потребуется дополнительное заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о допустимости перепланировки. В таких домах часто запрещено менять исторические элементы: оконные рамы, фасады, а иногда даже устанавливать кондиционеры.

Риски самовольной перепланировки

За незаконную перепланировку предусмотрен штраф для физических лиц до 2500 рублей. Кроме того, собственника могут обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние. При продаже такой квартиры могут возникнуть проблемы с оформлением сделки, а банк может отказать в ипотеке покупателю. В некоторых случаях дело доходит до суда, как в случае с домом Исаева, где собственницу обязали демонтировать незаконно созданные студии.

