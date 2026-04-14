Как согласовать перепланировку квартиры в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Стулья влияют на симфонию: уникальная акустика Капеллы требует реставрации мебели Город
Салат "пятиминутка" с яйцом и фасолью: всего из 3 ингредиентов, но вкуснее дорогих закусок Полезное
1 ложка на 1 стакан – и клещи убегут вприпрыжку на 1 км: надежная защита найдена – мощнее любых репеллентов Полезное
Эффектные "Белоснежные каллы": закуска, которая затмит все привычные салаты на празднике Полезное
Прокуратура остановила экстремальные прыжки с недостроенной трубы в Павловске Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как согласовать перепланировку квартиры в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 14 апреля 2026 17:35
 Проверено редакцией
ремонт, квартира, рабочий
Global Look Press/Alexander Legky
Согласование перепланировки в Санкт-Петербурге — процесс, требующий внимательности и соблюдения процедур, поэтому лучше доверить подготовку документов и проектные работы специалистам.

Согласование перепланировки квартиры в Санкт-Петербурге — это не просто бюрократическая процедура, а важный этап, который обеспечивает безопасность здания, права соседей и юридическую чистоту собственности. В 2026 году процесс остаётся строго регламентированным, но с учётом цифровых технологий и нюансов городской застройки.

Основные этапы согласования

Проверка возможности перепланировки. Прежде чем приступать к работам, нужно убедиться, что планируемые изменения не нарушают нормы законодательства. Для этого стоит обратиться в проектную организацию с допуском к изготовлению проектной документации. Специалисты проверят, можно ли легализовать планируемые изменения.

Разработка проекта. Если изменения допустимы, заказывается проект перепланировки в организации, которая состоит в СРО проектировщиков. Проект должен включать заключение о состоянии инженерных сетей, информацию о противопожарной безопасности и другие необходимые данные.

Сбор документов. Для подачи в Межведомственную комиссию (МВК) при администрации района потребуются:

  • заявление о перепланировке;
  • документы, подтверждающие право собственности;
  • технический паспорт квартиры;
  • поэтажные планы квартиры, а также планов квартир этажом выше и ниже (если их нет — справка об отсутствии жилых помещений из ГУП «ГУИОН»);
  • проект перепланировки;
  • письменное согласие всех собственников и проживающих в квартире лиц;
  • дополнительные документы в зависимости от типа работ (например, технические условия от «ПетербургГаза» при переносе газовой плиты, согласие управляющей компании при зашивке стояков и т. д.).
  • Подача документов в МВК. Заявление и пакет документов можно подать через МФЦ, портал «Госуслуги» или напрямую в администрацию района. Срок рассмотрения — до 45 календарных дней.
  • Выполнение работ. Если решение положительное, можно приступать к ремонту. Важно строго следовать утверждённому проекту.
  • Ввод квартиры в эксплуатацию. После завершения работ нужно заказать обмер у кадастрового инженера, собрать исполнительные документы (акты скрытых работ, договор стройконтроля и т. п.) и подать их в МВК для получения акта ввода в эксплуатацию.
  • Регистрация изменений в ЕГРН. Последний шаг — подача технического плана и других документов в Росреестр через МФЦ для внесения изменений в ЕГРН.

Что нельзя делать при перепланировке

  • Сносить, перестраивать или переносить несущие стены, а также делать проёмы в них.
  • Переносить санузлы, кухни или «мокрые зоны» над жилыми комнатами соседей снизу (исключение — первый этаж или нежилые помещения снизу).
  • Объединять балкон или лоджию с комнатой или кухней без соблюдения технических требований (например, установки двойного стеклопакета).
  • Делать новые проёмы, ниши, отверстия в стенах-пилонах, диафрагмах, колоннах и стойках.
  • Уменьшать минимально допустимую жилую площадь комнат.
  • Устраивать тёплые полы, подключённые к общедомовой системе отопления, или выносить радиаторы на лоджии и балконы.
  • Затрагивать вентиляционные шахты, демонтировать вентиляционные короба.

Особенности для исторических зданий

Если квартира находится в доме-памятнике архитектуры, потребуется дополнительное заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о допустимости перепланировки. В таких домах часто запрещено менять исторические элементы: оконные рамы, фасады, а иногда даже устанавливать кондиционеры.

Риски самовольной перепланировки

За незаконную перепланировку предусмотрен штраф для физических лиц до 2500 рублей. Кроме того, собственника могут обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние. При продаже такой квартиры могут возникнуть проблемы с оформлением сделки, а банк может отказать в ипотеке покупателю. В некоторых случаях дело доходит до суда, как в случае с домом Исаева, где собственницу обязали демонтировать незаконно созданные студии.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью