Городовой / Учеба / Как в Петербурге 1900-х формировалась «дачная» жизнь со своими правилами и географией
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Спасибо этому лайфхаку: жир, масло и прочая кухонная грязь теперь не въедается в пол у плиты Полезное
Сколько денег взять с собой в Питер? Вопросы о Петербурге
SEOHOWTO Conference: для специалистов, ищущих конкретные кейсы в SEO Общество
Забудьте о плитке над унитазом — это ловушка для денег: вот элегантный шкафчик, который откроет вам доступ к трубам без демонтажа Полезное
Искусство как предчувствие: как в Петербурге 1910-х споры о стихах и спектаклях стали спорами о будущем России Учеба
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Как в Петербурге 1900-х формировалась «дачная» жизнь со своими правилами и географией

Опубликовано: 21 января 2026 12:38
 Проверено редакцией
Как в Петербурге 1900-х формировалась «дачная» жизнь со своими правилами и географией
Как в Петербурге 1900-х формировалась «дачная» жизнь со своими правилами и географией
Городовой ру

Переезд на дачу летом был не просто поездкой за город, а ключевым социальным ритуалом, менявшим ритм всего города и выстраивавшим особую иерархию пространства и статуса.

Дачная география как социальная карта

Место вашей дачи точно указывало на ваш статус.

Элита и высшая буржуазия выбирала фешенебельные курорты с ипподромами, ресторанами, яхт-клубами:

  • Каменный и Елагин острова (собственные или арендованные особняки),
  • Сестрорецк,
  • Терийоки (Зеленогорск)

Интеллигенция и средний класс снимали дачи-особняки или комфортабельные дома в дачных посёлках с железнодорожным сообщением:

  • Павловск,
  • Парголово,
  • Озерки,
  • Шувалово,
  • Лисий Нос.

Мелкие служащие, ремесленники строили небольшие, часто неудобные дачки, иногда просто комната в крестьянском доме. Главное было вырваться из душного города:

  • Кушелевка,
  • Полюстрово,
  • деревни вдоль Финляндской железной дороги.

Дачная жизнь как особая субкультура

Распорядок дня отличался от городской суеты.

  • Утро — чай на веранде, прогулка в парке или сбор ягод;
  • день — чтение, визиты, игры в крокет или теннис;
  • вечер — домашние концерты, прогулки при луне.

Дачное соседство ломало некоторые городские барьеры. Профессор мог запросто общаться с инженером или врачом, живущим по соседству. Завязывались романы, заключались деловые соглашения в неформальной обстановке.

Чехов, Тэффи, Саша Чёрный блестяще описали этот мир с его курьёзами, романами, скукой и особым уютом. Сформировался целый пласт культуры, связанный с дачей.

Инфраструктура дачного отдыха: как это работало

Успех дачной местности определялся удобством сообщения. Финляндская железная дорога стала «дачной артерией» на север. Появились специальные «дачные поезда». Пароходики ходили на острова и в Сестрорецк.

В крупных дачных посёлках работали лавки, аптеки, чайные, открывались летние театры, рестораны, устраивались благотворительные балы.

Дачный отдых стал важнейшим социальным институтом, который решал несколько задач:

  • оздоровление (бегство от антисанитарии города),
  • социальная сегрегация и демонстрация статуса,
  • создание пространства для неформального общения и семейной жизни.

Дачный досуг структурировал год, создавал особую «летнюю» идентичность горожанина и расширял географию повседневной жизни далеко за пределы официальной городской черты, делая пригороды неотъемлемой частью петербургского бытия.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью