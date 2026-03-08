Городовой / Вопросы о Петербурге / Как выбрать свежую корюшку в Санкт-Петербурге - высокое качество выдают 5 признаков: пора запомнить каждому
Как выбрать свежую корюшку в Санкт-Петербурге - высокое качество выдают 5 признаков: пора запомнить каждому

Опубликовано: 8 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие признаки указывают на качественную корюшку

Корюшка является главным гастрономическим сокровищем Санкт-Петербурга. Эта небольшая рыба нравится не только местным жителям, но и туристам. Некоторые путешественники съезжаются в Северную столицу РФ только ради корюшки.

Рыбу можно попробовать практически в любых заведениях города, но она все равно не будет такой вкусной. Лучше приготовить ее самостоятельно. При покупке корюшки могут возникнуть проблемы. О правилах выбора не всегда знают даже местные жители. Необходимо учитывать несколько признаков.

Запах

Хорошая корюшка пахнет свежими огурцами. Если в запахе присутствует аммиак, кислота, то это указывает на испорченную рыбу.

Внешний вид

Свежая рыба имеет прозрачные глаза, розовые жабры, белое брюшко, упругое тело и блестящую чешую. Корюшка не должна иметь зеленоватого оттенка, слизи.

Размер

Лучше всего отдавать предпочтение мелкой и средней корюшке. Именно такая рыба считается самой нежной и сочной. Ее не нужно потрошить, достаточно обвалять в муке или в кляре, после чего обжарить.

Время покупки

Ловля корюшки начинается в январе, но пик все-таки приходится на апрель или май. В весенние месяцы больше шансов купить качественную рыбу, которая не была заморожена.

Цена

Качественная корюшка не может стоить дешево. За низкую цену чаще всего продают ту рыбу, которая уже начала портиться.

Ранее портал «Городовой» рассказал, почему Санкт-Петербург называют "столицей булочных".

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
