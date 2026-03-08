Как выбрать свежую корюшку в Санкт-Петербурге - высокое качество выдают 5 признаков: пора запомнить каждому

Корюшка является главным гастрономическим сокровищем Санкт-Петербурга. Эта небольшая рыба нравится не только местным жителям, но и туристам. Некоторые путешественники съезжаются в Северную столицу РФ только ради корюшки.
Рыбу можно попробовать практически в любых заведениях города, но она все равно не будет такой вкусной. Лучше приготовить ее самостоятельно. При покупке корюшки могут возникнуть проблемы. О правилах выбора не всегда знают даже местные жители. Необходимо учитывать несколько признаков.
Запах
Хорошая корюшка пахнет свежими огурцами. Если в запахе присутствует аммиак, кислота, то это указывает на испорченную рыбу.
Внешний вид
Свежая рыба имеет прозрачные глаза, розовые жабры, белое брюшко, упругое тело и блестящую чешую. Корюшка не должна иметь зеленоватого оттенка, слизи.
Размер
Лучше всего отдавать предпочтение мелкой и средней корюшке. Именно такая рыба считается самой нежной и сочной. Ее не нужно потрошить, достаточно обвалять в муке или в кляре, после чего обжарить.
Время покупки
Ловля корюшки начинается в январе, но пик все-таки приходится на апрель или май. В весенние месяцы больше шансов купить качественную рыбу, которая не была заморожена.
Цена
Качественная корюшка не может стоить дешево. За низкую цену чаще всего продают ту рыбу, которая уже начала портиться.
