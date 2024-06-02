Как выглядят четыре самых дорогих блюда в мире: черная икра на их фоне — еще цветочки

В каждой стране есть свои деликатесы. Но никакая черная икра или трюфели не сравнятся с этими четырьмя лакомствами, которые могут позволить себе только очень богатые люди. Вот как выглядят самые дорогие блюда в мире.

Алмазная икра, $50000

Настоящих алмазов в этой икре, увы, нет. Ее добывают у самок белуги-альбиноса. Это вымирающий вид, занесенный в Красную книгу. Возраст особи должен составлять от 60 до 100 лет. Чем она старше, тем прозрачнее икринки. Именно поэтому икра и называется алмазной.

С точки зрения пользы продукт ничем не отличается от обычной икры. Он имеет значимость только из-за редкого вида белуг и трудности добывания. Икра продается в лимитированном количестве, в контейнерах, покрытых золотом. Отведать лакомство можно в Англии и Америке, а также в элитных французских ресторанах.

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Мороженое «Frrrozen Haute Chocolate», $25000

Для приготовления мороженого используют 28 редчайших сортов какао-бабов, а также 23-каратное золото, которым украшают стенки бокала и посыпают десерт сверху. Также верхушку мороженого дополняют конфетами из трюфеля, стоимостью 250 долларов каждая.

А теперь самое главное: десерт подают с золотой ложечкой и бриллиантовым браслетом в 18 карат — отсюда такая стоимость. Гость может забрать с собой ложку и бокал, но вот украшение обязан вернуть.

Десерт готовится для гостей заранее — за два дня до посещения заведения. Заказать его на месте не удастся.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Бисквит «Рыбак на ходулях», $14500

Этот десерт подают на Шри-Ланке. В его основе три бисквита, которые вымачивают в ликере и шампанском Dom Perignon. Украшают лакомство пластинами сусального золота, фигуркой рыбака, сделанной вручную, а также аквамарином весом 80 карат, который гостю разрешается забрать.

Пирог с мраморной говядиной, $14000

Это угощение подают в британском ресторане Fence Gate Inn. Высокая стоимость блюда объясняется сложностями с выращиванием говядины. Мясо для этого блюда привозят исключительно из Японии или Австралии. Но это еще не все.

В состав пирога также входят китайские грибы Matsutake, которые высоко ценятся из-за своих целебных свойств, зимние черные трюфели и особый соус, на приготовление которого уходит две бутылки шикарного вина 1982 года. А само тесто дополняют листом съедобного золота, говорится на портале «Шефмаркет».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru