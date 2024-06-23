Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар

В летнее время года кеды пользуются особой популярностью. Они гораздо удобнее большинства босоножек, а еще не такие жаркие, как кроссовки. Так что если находитесь в поиске удачной пары на лето, присмотритесь к этой разновидности. А не растеряться в магазине поможет топ-8 самых стильных пар.

Комбинированные текстуры

Главный тренд этого лета — сочетание нескольких материалов, например, кожи, замши и текстиля. Но акцент можно сделать не только на текстуру: микс цветов, форм и декора тоже актуален. Единственное, чего стоит избегать — это обуви с инфантильными аппликациями и вышивками, а все остальное вполне допустимо.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 1

Кеды-оксфорды

Эта модель как раз совмещает в себе упомянутую выше тенденцию. Кеды в винтажном стиле с замшевыми вставками — самая модная модель сезона. Найти такие можно и у крупных брендов, и у продавцов на маркетплейсах.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 2

Металлик

Блестящие кеды отлично впишутся в вечерние образы, а заодно помогут разнообразить повседневные наряды.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 3

Минимализм

Мода на лаконичность никуда не ушла, так что если яркие детали — это не про вас, смело выбирайте кеды белого цвета. Они впишутся в любой стиль и подойдут к большинству нарядов.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 4

Пастельные цвета

Разбавить классическую пару помогут вставки пастельных цветов или, например, шнурки в приглушенном цвете. Такие кеды остаются по-прежнему универсальны, но выглядят интереснее классических белых.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 5

Высокие кеды

В свое время именно эта модель стала визитной карточкой бренда Converse. По сей день такая обувь остается актуальной. Она не просто стильно выглядит, но и надежно фиксирует стопу, что важно при путешествиях и интенсивной ходьбе.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 6

Принт сердечко

Еще одна веселая, но вполне сдержанная тенденция — это узоры на обуви в виде сердечек. Они могут быть крупными и в большом количестве, а могут — едва заметными.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 7

Высокая платформа

Такой вариант очень хорош для регионов, в которых часто проходят дожди. Благодаря высокой подошве кеды не промокнут, а вы будете казаться выше — и каблуки для этого не понадобятся.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 8

С чем носить кеды летом 2024?

В вопросах сочетаний уже давно нет никаких ограничений. Самый простой вариант — с джинсами и футболкой. Если хочется задать образу романтичное настроение, возьмите вместо футболки блузу или вовсе наденьте платье — сейчас это уже не моветон, а вполне удобный и стильный образ.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 9

Не менее хорошо кеды выглядят и с костюмами как из плотной ткани, так и льняными. Это удачный вариант для офисных работников.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 10

А еще кеды очень хорошо сочетаются с джинсовыми шортами и юбками, которые остаются на пике моды уже второе лето подряд. Иными словами — никаких ограничений нет. Кеды уже давно стали обувью, которая будет выглядеть уместно в любой ситуации.

Как выглядят модные женские кеды на лето 2024: восемь трендовых пар - image 11

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru