Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях: простая инструкция для цветовода - легко и просто

Хотите добавить в свою домашнюю оранжерею что-то оригинальное и ароматное? Попробуйте вырастить собственный цитрусовый рай. Оказывается, даже обычный лимон из супермаркета может стать началом жизни для нового зеленого питомца на подоконнике. Многие цветоводы даже не догадываются о том, что из обычных косточек фрукта можно вырастить настоящее плодоносящее деревце. Для этого вам понадобится лишь немного терпения и свежий лимон, считают эксперты портала "Новый очаг".
Секреты выращивания
Аккуратно извлеките семена, заверните их во влажную ткань и поместите в закрытую емкость на неделю или полторы. Когда семена проклюнутся, настанет время для посадки. Подготовьте легкий, питательный грунт и сделайте небольшие углубления, куда и поместите ростки. Регулярный полив раз в неделю поможет будущему лимонному деревцу окрепнуть. По мере роста не забывайте пересаживать его в горшки побольше, чтобы корневой системе было достаточно места.
Кстати, лимон – довольно неприхотливое растение. Он не требует сложного ухода, но будет благодарен за периодические подкормки, которые помогут ему расти сильным и здоровым.
Личный опыт цветовода
"У меня получилось вырастить лимонное деревце! Конечно, путь от крошечного семечка до самостоятельного растения требует времени и внимания, но результат того стоит. Наблюдать за каждым этапом роста, от появления первых листочков до формирования бутонов – это настоящее удовольствие", - поделилась Светлана из Самары.
Ранее портал "Городовой" рассказал про важную подкормку для фиалки при увеличении светового дня.