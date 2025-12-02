Как жили первые петербуржцы: цена, которую платили обычные люди за город на болоте

Представьте: вы переселенец из центральной России, и вас селят в сырой землянке на Выборгской стороне.
Утром — на строительство верфи, вечером — рытьё каналов. Заработки задерживают, еда дорогая, вокруг чужая речь — шведская, немецкая, финская.
Но именно в этом котле и формировался особый петербургский характер.
Архитектура жилья отражала социальное расслоение:
- Дворяне получали «образцовые» дома по утверждённым чертежам — симметричные, с большими окнами.
- Ремесленники селились в слободах с тесной застройкой, где мастерские соседствовали с харчевнями.
- А работные люди ютились в бараках, которые постоянно подтапливало.
Но даже в этих условиях возникали удивительные соседские общины — например, в Морских слободах у Адмиралтейства, где люди жили по принципу круговой поруки.