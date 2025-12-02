Городовой / Учеба / Как жили первые петербуржцы: цена, которую платили обычные люди за город на болоте
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Как жили первые петербуржцы: цена, которую платили обычные люди за город на болоте

Опубликовано: 2 декабря 2025 15:33
Как жили первые петербуржцы: цена, которую платили обычные люди за город на болоте
Как жили первые петербуржцы: цена, которую платили обычные люди за город на болоте
Городовой ру

Повседневная жизнь первых петербуржцев была постоянной борьбой с природой и властью.

Представьте: вы переселенец из центральной России, и вас селят в сырой землянке на Выборгской стороне.

Утром — на строительство верфи, вечером — рытьё каналов. Заработки задерживают, еда дорогая, вокруг чужая речь — шведская, немецкая, финская.

Но именно в этом котле и формировался особый петербургский характер.

Архитектура жилья отражала социальное расслоение:

  • Дворяне получали «образцовые» дома по утверждённым чертежам — симметричные, с большими окнами.
  • Ремесленники селились в слободах с тесной застройкой, где мастерские соседствовали с харчевнями.
  • А работные люди ютились в бараках, которые постоянно подтапливало.

Но даже в этих условиях возникали удивительные соседские общины — например, в Морских слободах у Адмиралтейства, где люди жили по принципу круговой поруки.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью