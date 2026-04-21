Какая подкормка спатифиллуму важнее влаги: 3 шт. в воду – и "женское счастье" мощно цветет круглый год

Спатифиллум – любимец многих цветоводов. Ведь это довольно неприхотливое тропическое растение, которое способно выдавать белоснежные бутоны круглый год. Но иногда спатифиллум спит или ленится и не торопится радовать цветоносами. Как разбудить его и запустить активное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
Подкормка №1
По словам эксперта, для закладки бутонов спатифиллуму требуются питательные подкормки. Чтобы приготовить одну из них, понадобится:
- таблетка глицина – 1 шт.;
- таблетка фолиевой кислоты – 1 шт.;
- таблетка янтарной кислоты – 1 шт.;
- вода – 1 литр.
Первым делом нужно растолочь все 3 таблетки и развести их в 1 литре воды. Подождать 7 минут, чтобы таблетки полностью растворились. Все размешать и полить спатифиллум под корень.
Как работает подкормка
Как отметила агроном Елена Николаева, фолиевая кислота улучшает обмен веществ и придает листьям спатифиллума здоровый изумрудный цвет. Глицин способствует усвоению питательных веществ из грунта. Янтарная кислота подкисляет почву, что очень любит "женское счастье", а также стимулирует запуск цветения.
Подкормка №2
Такое удобрение можно и даже нужно чередовать с другим. Чтобы его приготовить, достаточно развести 2 грамма монофосфата калия и 1 таблетку "янтарки" в 1 литре воды. Все размешать и поливать так спатифиллум 2 раза в 1 месяц. Такая подкормка обеспечит "женское счастье" фосфором и калием, которые нужны для закладки бутонов и продолжительного цветения.
Условия выращивания спатифиллума
- Спатифиллум предпочитает рыхлый, питательный и чуть подкисленный грунт. Подкислить его можно при помощи подкормок с янтарной кислотой.
- Влажность воздуха должна быть как минимум 55%, иначе кончики листьев начнут сохнуть.
- Спатифиллум любит мощное, но не обжигающее освещение.
- Температура воздуха должна быть 22-25 градусов.
- Горшок для запуска цветения нужен тесный. Если пересадить спатифиллум в больший объем, то он будет долго наращивать корни, а цветение начнется лишь через полгода-год.
"Я рекомендую пересаживать в горшок, который на 2 сантиметра больше предыдущего. Это самый оптимальный вариант. Так спатифиллум быстрее зацвет", – резюмировала эксперт.
