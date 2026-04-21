Какая подкормка спатифиллуму важнее влаги: 3 шт. в воду – и "женское счастье" мощно цветет круглый год
Какая подкормка спатифиллуму важнее влаги: 3 шт. в воду – и "женское счастье" мощно цветет круглый год

Опубликовано: 21 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как запустить обильное цветение спатифиллума 

Спатифиллум – любимец многих цветоводов. Ведь это довольно неприхотливое тропическое растение, которое способно выдавать белоснежные бутоны круглый год. Но иногда спатифиллум спит или ленится и не торопится радовать цветоносами. Как разбудить его и запустить активное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

Подкормка №1

По словам эксперта, для закладки бутонов спатифиллуму требуются питательные подкормки. Чтобы приготовить одну из них, понадобится:

  • таблетка глицина – 1 шт.;
  • таблетка фолиевой кислоты – 1 шт.;
  • таблетка янтарной кислоты – 1 шт.;
  • вода – 1 литр.

Первым делом нужно растолочь все 3 таблетки и развести их в 1 литре воды. Подождать 7 минут, чтобы таблетки полностью растворились. Все размешать и полить спатифиллум под корень.

Как работает подкормка

Как отметила агроном Елена Николаева, фолиевая кислота улучшает обмен веществ и придает листьям спатифиллума здоровый изумрудный цвет. Глицин способствует усвоению питательных веществ из грунта. Янтарная кислота подкисляет почву, что очень любит "женское счастье", а также стимулирует запуск цветения.

Подкормка №2

Такое удобрение можно и даже нужно чередовать с другим. Чтобы его приготовить, достаточно развести 2 грамма монофосфата калия и 1 таблетку "янтарки" в 1 литре воды. Все размешать и поливать так спатифиллум 2 раза в 1 месяц. Такая подкормка обеспечит "женское счастье" фосфором и калием, которые нужны для закладки бутонов и продолжительного цветения.

Условия выращивания спатифиллума

  • Спатифиллум предпочитает рыхлый, питательный и чуть подкисленный грунт. Подкислить его можно при помощи подкормок с янтарной кислотой.
  • Влажность воздуха должна быть как минимум 55%, иначе кончики листьев начнут сохнуть.
  • Спатифиллум любит мощное, но не обжигающее освещение.
  • Температура воздуха должна быть 22-25 градусов.
  • Горшок для запуска цветения нужен тесный. Если пересадить спатифиллум в больший объем, то он будет долго наращивать корни, а цветение начнется лишь через полгода-год.

"Я рекомендую пересаживать в горшок, который на 2 сантиметра больше предыдущего. Это самый оптимальный вариант. Так спатифиллум быстрее зацвет", – резюмировала эксперт.

Автор:
Ольга Зайцева
