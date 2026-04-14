Весной спатифиллуму – важнее света: 1 ложка в воду – и "женское счастье" выстрелит облаком белых цветов

Как заставить спатифиллум зацвести

Спатифиллум любят многие цветоводы. Ведь он считается символом женского счастья и может выдавать белоснежные бутоны целый год. Но для этого спатифиллуму требуются своевременные питательные подкормки. Какие именно, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Подкормка для корневой

По словам эксперта, прежде чем ждать от спатифиллума цветения, важно обеспечить наращивание корневой системы. Для этого потребуется:

корневин – 1 грамм;

янтарная кислота – 0,2 грамма или 1 таблетка;

вода – 1 литр.

Все нужно перемешать и поливать так спатифиллум под корень 1 раз в 10-14 дней курсом 3 раза. Если корневая система у "женского счастья" мощная, то этот этап можно пропустить. Важно знать, что цвести спатифиллум может только в тесном горшке. В просторном он бросит все силы на освоение земляного кома корнями. В результате первые бутоны могут появиться только спустя год.

Подкормка для пышного куста

Чтобы спатифиллум нарастил пышную листовую массу, его следует обеспечить азотом. Для этого нужно растворить 2 грамма мочевины в 1 литре теплой воды. Оставить на 2 часа. Затем полить спатифиллум по краю горшка, обязательно по влажной почве.

Весенняя подкормка для пробуждения

Весной спатифиллум может замирать в росте. Чтобы вывести его из состояния ступора и пробудить на цветение, следует растворить 1 столовую ложку перекиси водорода в 1 литре воды и опрыскать "женское счастье" по листу.

Подкормка для запуска цветения

Для запуска пышного и продолжительного цветения потребуется:

монокалий фосфат – 2 грамма;

янтарная кислота – 1 таблетка;

вода – 1 литр.

Все перемешать и поливать так спатифиллум каждые 2 недели курсом 3-4 раза. Фосфор и калий, содержащиеся в подкормке, обеспечат закладку бутонов. Янтарная кислота подкислит грунт, что очень любит спатифиллум, а также снимет с растения стресс и простимулирует цветение.

Если цветоносы быстро увядают, то следует развести 0,5 грамма борной кислоты в 1 стакане горячей воды. Дождаться растворения, затем долить 800 миллилитров воды, все размешать и опрыскать спатифиллум по листу, ни в коем случае не попадая на бутоны.

