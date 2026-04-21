21 апреля – Радоница: что нельзя делать на кладбище и как помянуть усопших
21 апреля – Радоница: что нельзя делать на кладбище и как помянуть усопших

Опубликовано: 21 апреля 2026 04:10
21 апреля – Радоница: что нельзя делать на кладбище и как помянуть усопших
21 апреля – Радоница: что нельзя делать на кладбище и как помянуть усопших
Как поминать в родительский день после Пасхи

После Светлой Пасхи наступает день, когда радость о Воскресении Христа соединяется с памятью об ушедших близких. В 2026 году этот особый родительский день - Радоница - выпадает на 21 апреля.

Главное правило Радоницы - не просто прийти на могилку, а искренне помолиться. Во вторник, 21 апреля, в храмах служат панихиду с пасхальными песнопениями, ставят свечи и подают записки с именами усопших.

Что не стоит делать на кладбище

Многие по привычке несут на могилки куличи, яйца и конфеты. Однако священник Владислав в беседе с "Известиями" заявил, что обряд "кормить" покойного тянется из языческих времен и противоречит христианству.

Оставлять угощение можно лишь в одном случае - если вы точно знаете, что его заберут нуждающиеся или бездомные. Для них это станет настоящей милостыней, и они помянут вашего близкого добрым словом.

Что делать на Радоницу 21 апреля 2026 года

В этот день важно сосредоточиться на добрых делах и молитве. Вот основные действия, которые помогут правильно почтить память усопших:

  • Посетите кладбище. Приведите могилу в порядок, уберите лишнее, возложите живые цветы. Небольшое ухоженное пространство станет символом вашей любви и внимания.
  • Помолитесь. Можно прочитать литию (краткое заупокойное богослужение) или обратиться к Богу своими словами от чистого сердца.
  • Подайте милостыню нуждающимся. Это может быть еда, одежда или просто небольшая денежная помощь. Важно делать это без показной гордости, с мыслью об ушедшем.
  • Если позволяет время, хорошо посетить утреннюю службу в храме и только после этого отправиться на кладбище.

