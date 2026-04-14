Что делать с крошками от куличей и скорлупой яиц после Пасхи – не повторяйте ошибку 90% верующих

Выбрасывать остатки пасхальной трапезы – запрещено

Пасха является главным праздником в году для верующих. В этот день и накануне, в Великую субботу, люди освящают в церкви куличи, яйца и творожные пасхи.

Однако после праздника часто остаются крошки, скорлупа и упаковка с символикой. На этом фоне многие задаются вопросом: как правильно поступать с остатками освященной пищи, чтобы не совершить греха?

Дело в том, что любая пища, которую принесли в храм и окропили святой водой, перестает быть просто едой. Верующие считают ее святыней, поэтому выбрасывать кулич или яйцо в мусорное ведро нельзя.

Что делать с остатками пасхальной трапезы

Скорлупу от освященных яиц рекомендуется закопать в землю в чистом месте, где никто не ходит. Если земли нет, скорлупки можно сжечь, а пепел развеять на ветру.

Крошки от кулича можно собрать и скормить птицам на улице, а салфетки и упаковку от куличей с пасхальной символикой необходимо сжечь.

Отнесите в храм

Если возиться с закапыванием и сжиганием вам неудобно, есть простой выход. Соберите все оставшиеся освященные крошки, скорлупу, старые вербочки и красивую упаковку с крестами в один чистый пакет и отнесите его в храм.

Многие церкви на неделе после Пасхи принимают такие пакеты от прихожан и сжигают всн сами в конце недели. Правда, лучше заранее спросить в вашей церкви, есть ли там такая практика, сообщает "Фонтанка".

Ранее "Городовой" рассказал, что можно и нельзя делать 14 апреля.