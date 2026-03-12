Городовой / Вопросы о Петербурге / Какая стоимость услуги по жарке шашлыка в Санкт-Петербурге?
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какая стоимость услуги по жарке шашлыка в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 12 марта 2026 17:15
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Belkin Alexey
В Санкт-Петербурге пожарить шашлыки можно как в специальных бесплатных местах, так и на оборудованных локациях по цене от 1 500 рублей в час. 

В Санкт-Петербурге жарить шашлыки можно только в специально оборудованных местах — в парках, на базах отдыха или в арендуемых беседках. Разводить костры в городских парках, скверах, садах и во дворах запрещено.

Бесплатные места

В окрестностях Санкт-Петербурга обустроены бесплатные оборудованные площадки для пикников. Например:

  • Озеро Сестрорецкий Разлив (Курортный район). Есть территория для мангала или костра, беседка со скамейками и столиком, урны для мусора. Рядом — широкая пляжная полоса.
  • Суздальские озёра (Выборгский район). Возле Верхнего Суздальского озера есть оборудованная зона для пикников с мини-беседками и домиками с террасами.
  • Пляж «Ласковый» (п. Солнечное). В шаговой доступности от воды есть большой мангал и скамейки.

Платные места

Многие загородные гостиницы и базы отдыха предоставляют в аренду оборудованные площадки с мангалами. Стоимость зависит от локации, условий и вместимости.

Примеры платных мест:

  • Беседки в Tree to Tree (Озерки). В стоимость аренды входят мангал, мешок угля, розжиг и кочерга. Мини-беседа — от 1700 рублей в час в будни, от 2400 рублей в час в выходные. Большая беседка — от 2100 рублей в час в будни, от 3000 рублей в час в выходные.
  • Гриль-домик в Tree to Tree. Деревянный закрытый дом с угольным грилем, широкими скамейками и столом. Стоимость: от 1500 рублей в час в будни, от 1900 рублей в час в выходные. Минимальный срок аренды — 2 часа.
  • Беседки на базе «Лазурная». Например, тёплая беседка №20: от 9000 рублей в день в будни, от 10 000 рублей в день в выходные. Вместимость — до 10 человек, есть электричество, обогрев, мангал с навесом.
  • Беседки в «Оазисе» (Серный остров). Например, беседка «Дача» (до 18 человек): 1000 рублей с человека за 6 часов (4+2 в подарок). В будни минимум 12 человек, в выходные — минимум 12 человек. В стоимость входит мангал и угли.

Советы

  • Бронируйте заранее. В популярные выходные и праздничные дни свободные места быстро разбирают.
  • Уточняйте условия. В некоторых местах разрешено приносить свои продукты и напитки, в других — нет.
  • Соблюдайте правила. Убирайте за собой мусор, не оставляйте непотушенные угли.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью