Какая стоимость услуги по жарке шашлыка в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге жарить шашлыки можно только в специально оборудованных местах — в парках, на базах отдыха или в арендуемых беседках. Разводить костры в городских парках, скверах, садах и во дворах запрещено.
Бесплатные места
В окрестностях Санкт-Петербурга обустроены бесплатные оборудованные площадки для пикников. Например:
- Озеро Сестрорецкий Разлив (Курортный район). Есть территория для мангала или костра, беседка со скамейками и столиком, урны для мусора. Рядом — широкая пляжная полоса.
- Суздальские озёра (Выборгский район). Возле Верхнего Суздальского озера есть оборудованная зона для пикников с мини-беседками и домиками с террасами.
- Пляж «Ласковый» (п. Солнечное). В шаговой доступности от воды есть большой мангал и скамейки.
Платные места
Многие загородные гостиницы и базы отдыха предоставляют в аренду оборудованные площадки с мангалами. Стоимость зависит от локации, условий и вместимости.
Примеры платных мест:
- Беседки в Tree to Tree (Озерки). В стоимость аренды входят мангал, мешок угля, розжиг и кочерга. Мини-беседа — от 1700 рублей в час в будни, от 2400 рублей в час в выходные. Большая беседка — от 2100 рублей в час в будни, от 3000 рублей в час в выходные.
- Гриль-домик в Tree to Tree. Деревянный закрытый дом с угольным грилем, широкими скамейками и столом. Стоимость: от 1500 рублей в час в будни, от 1900 рублей в час в выходные. Минимальный срок аренды — 2 часа.
- Беседки на базе «Лазурная». Например, тёплая беседка №20: от 9000 рублей в день в будни, от 10 000 рублей в день в выходные. Вместимость — до 10 человек, есть электричество, обогрев, мангал с навесом.
- Беседки в «Оазисе» (Серный остров). Например, беседка «Дача» (до 18 человек): 1000 рублей с человека за 6 часов (4+2 в подарок). В будни минимум 12 человек, в выходные — минимум 12 человек. В стоимость входит мангал и угли.
Советы
- Бронируйте заранее. В популярные выходные и праздничные дни свободные места быстро разбирают.
- Уточняйте условия. В некоторых местах разрешено приносить свои продукты и напитки, в других — нет.
- Соблюдайте правила. Убирайте за собой мусор, не оставляйте непотушенные угли.