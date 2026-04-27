Какие документы нужны для получения визы в Хорватию?

С 2023 года Хорватия входит в Шенгенскую зону, поэтому для её посещения россиянам требуется шенгенская виза типа C. В Санкт-Петербурге документы подаются лично через визовые центры или консульство.

Основные документы

Загранпаспорт. Должен быть действителен минимум 3 месяца после предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны. В паспорте должно быть минимум две чистые страницы. Паспорт не должен быть старше 10 лет.

Заполненная визовая анкета. Анкета заполняется онлайн на сайте консульства Хорватии латиницей, как в загранпаспорте. Подпись ставится в определённых местах документа.

Фотографии. Две цветные фотографии размером 3,5×4,5 см на белом фоне.

Медицинская страховка. Полис должен покрывать расходы на репатриацию, срочную медицинскую помощь, лечение в стационаре или смерть в период поездки. Сумма страхования — не менее 30 000 евро. Страховка должна действовать на территории Хорватии и других стран Шенгенского соглашения весь период поездки.

Подтверждение финансовой состоятельности. Потребуется один из документов:

справка с работы на фирменном бланке с указанием должности, даты начала работы и суммы заработной платы. В справке должно быть прописано, что работодатель готов дать отпуск на даты предполагаемого путешествия;

выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца;

справка по форме 2-НДФЛ не старше 3 месяцев;

для ИП — свидетельство о внесении в ЕГРИП и декларация;

для самозанятых — справка из налоговой и данные из приложения «Мой налог».

Норматив составляет 70 евро в день без оплаченного проживания и 50 евро в день с подтверждённой бронью.

Подтверждение цели поездки. Для туристической визы — бронирование отеля через сервисы. Хорватское консульство принимает бронь с бесплатной отменой. Для деловой поездки — приглашение от компании, для посещения родственников — нотариально заверенное приглашение из Хорватии и документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, браке и т. д.).

Транспортные документы. Рекомендуется приложить копии авиабилетов (если они уже приобретены). Если планируется поездка на автомобиле, нужны паспорт транспортного средства на имя заявителя, доверенность от владельца машины (если водитель не собственник), водительские права и международная страховка (Green Card).

Выписка из Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Новое требование 2025–2026 годов. Заказывается за 10 лет через Госуслуги, приходит с цифровой подписью. Документ подтверждает трудовой стаж и отчисления работодателя. Формирование занимает до 5 рабочих дней, заказывать заранее.

Согласие на обработку персональных данных. Форма VFS Global, подписывается при подаче. Без этой формы пакет не примут.

Копии виз. Потребуются копии шенгенских виз за последние 3 года из действующих и аннулированных загранпаспортов. Также нужны копии основных страниц этих паспортов.

Где подавать документы

В Санкт-Петербурге можно обратиться в Многофункциональный Визовый центр по адресу: ул. Стремянная, д. 7.

