Какие документы нужны для поступления в первый класс в Санкт-Петербурге?

Поступление в первый класс в Санкт-Петербурге в 2026 году — это не просто сбор документов, а целый ритуал, который требует внимания к деталям и понимания системы. Главное — не паниковать: город гарантирует место каждому ребёнку, а процесс чётко регламентирован.
Основные документы
Для зачисления в первый класс понадобятся:
- Паспорт родителя (законного представителя). Подтверждает право подавать документы от имени ребёнка.
- Свидетельство о рождении ребёнка. Основной документ, удостоверяющий личность.
- Документ, подтверждающий адрес проживания ребёнка. Это может быть свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
- паспорт родителя с отметкой о регистрации;
- справка по форме №9 (выписка из домовой книги);
- договор социального найма или найма жилого помещения;
- решение суда о признании права пользования жилым помещением;
- документы, подтверждающие право собственности на жильё.
- Документы, подтверждающие льготы (при наличии). Например, справка с места работы родителя, если он работает в школе, или документы, подтверждающие статус ребёнка военнослужащего, сотрудника полиции, участника СВО и т. д..
- Если фамилии родителя и ребёнка различаются, потребуется документ, подтверждающий родство.
Когда и как подавать документы
Приём заявлений проходит в два этапа:
Первый этап — с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Для детей, которые имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для тех, кто проживает на закреплённой за школой территории (то есть в районе, где находится школа).
Второй этап — с 6 июля по 5 сентября 2026 года. Для детей, не проживающих на закреплённой территории. Можно подавать заявления в школы любого района, но только на свободные места.
Способы подачи заявления:
- через портал Госуслуг;
- через региональный портал gu.spb.ru;
- в МФЦ;
- лично в школе;
- по почте (заказным письмом с уведомлением).
Важно: если вы выбираете несколько школ, для каждой нужно подавать отдельное заявление.