Какие документы нужны для поступления в первый класс в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
"Якут траву не ест", или почему в якутских блюдах так много зелени и овощей Полезное
Петербург переводит автобусы на летний режим: дачные маршруты, новые остановки и отмена зимних рейсов Город
Картофель как на стероидах: надрезы перед посадкой — и клубней видимо-невидимо, в погреб не влезают Полезное
Мосты в Санкт-Петербурге разводят каждый день или нет? Вопросы о Петербурге
В какие часы запрещается шуметь - закон о тишине для Санкт-Петербурга: полезная информация Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие документы нужны для поступления в первый класс в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 15 апреля 2026 09:50
 Проверено редакцией
Global Look Press/Roman Denisov,
Процесс подачи документов для зачисления в первый класс в Санкт-Петербурге четко регламентирован.

Поступление в первый класс в Санкт-Петербурге в 2026 году — это не просто сбор документов, а целый ритуал, который требует внимания к деталям и понимания системы. Главное — не паниковать: город гарантирует место каждому ребёнку, а процесс чётко регламентирован.

Основные документы

Для зачисления в первый класс понадобятся:

  • Паспорт родителя (законного представителя). Подтверждает право подавать документы от имени ребёнка.
  • Свидетельство о рождении ребёнка. Основной документ, удостоверяющий личность.
  • Документ, подтверждающий адрес проживания ребёнка. Это может быть свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
  • паспорт родителя с отметкой о регистрации;
  • справка по форме №9 (выписка из домовой книги);
  • договор социального найма или найма жилого помещения;
  • решение суда о признании права пользования жилым помещением;
  • документы, подтверждающие право собственности на жильё.
  • Документы, подтверждающие льготы (при наличии). Например, справка с места работы родителя, если он работает в школе, или документы, подтверждающие статус ребёнка военнослужащего, сотрудника полиции, участника СВО и т. д..
  • Если фамилии родителя и ребёнка различаются, потребуется документ, подтверждающий родство.

Когда и как подавать документы

Приём заявлений проходит в два этапа:

Первый этап — с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Для детей, которые имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для тех, кто проживает на закреплённой за школой территории (то есть в районе, где находится школа).

Второй этап — с 6 июля по 5 сентября 2026 года. Для детей, не проживающих на закреплённой территории. Можно подавать заявления в школы любого района, но только на свободные места.

Способы подачи заявления:

  • через портал Госуслуг;
  • через региональный портал gu.spb.ru;
  • в МФЦ;
  • лично в школе;
  • по почте (заказным письмом с уведомлением).

Важно: если вы выбираете несколько школ, для каждой нужно подавать отдельное заявление.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью