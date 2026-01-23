Городовой / Город / Какие домашние растения не причинят бед вашим детям и пушистым любимцам?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как слово «заяц» обернулось для петербуржца миллионами и скамьёй подсудимых Город
Петербуржцам объявили жёлтый уровень тревоги: синоптики предрекают стужу до минус двадцати Город
Сердце на грани: почему лютый мороз может застать врасплох даже здоровых Город
Как спасти детей от хитрых уловок кибермошенников? Город
Будущие мамы Ленобласти получат шанс узнать тайны ДНК малыша — и всё это за счёт государства Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие домашние растения не причинят бед вашим детям и пушистым любимцам?

Опубликовано: 23 января 2026 03:30
 Проверено редакцией
Какие домашние растения не причинят бед вашим детям и пушистым любимцам?
Какие домашние растения не причинят бед вашим детям и пушистым любимцам?
legion-media / Zoonar

Эколог и педагог, специализирующаяся на методе Монтессори, Юлия Никишина рассказала, как правильно выбирать домашние растения для семей с детьми и домашними животными. Главным аспектом при этом выступает безопасность — важно учитывать, содержат ли растения вещества, которые могут причинить вред ребенку или питомцу. Некоторые цветы, используемые в декоративных целях, опасны при случайном попадании в организм малышей или животных.

Среди примеров токсичных растений, на которые стоит обратить внимание, Никишина называет каланхоэ и сансевиерию. Попадание их сока или листьев в организм кота или собаки может привести к отравлению. Семье, где есть маленькие дети или питомцы, такие растения лучше не покупать.

Юлия Никишина отмечает, что уход за цветами играет большую роль в формировании у детей чувства ответственности и заботы, способствует развитию самостоятельности и эмпатии. «Ухаживая за растением, ребенок учится заботиться, наблюдает за изменениями и становится внимательнее», — подчеркивает она. Эти моменты особенно актуальны при применении Монтессори-подхода.

Для комфортного и безопасного домашнего озеленения эксперт советует выбирать несложные в уходе и безвредные виды растений. К рекомендованным вариантам относятся:

  • хлорофитум
  • нефролепис (домашний папоротник)
  • сенполия (африканская фиалка)

Они не имеют колючек и не содержат токсинов, поэтому подходят для совместного проживания с детьми и животными.

Высказывать мнение о свойствах комнатных растений как «природных фильтров» воздуха стоит осторожно. Исследования, на которых основано такое мнение, проводились в нехарактерных для жилья условиях — в ограниченном пространстве, где отсутствует вентиляция и сквозняки. В повседневной квартире циркуляция воздуха через окна и вентиляционные отверстия делает вклад растений в очистку воздуха менее значимым.

В завершение Никишина отмечает, что правильно выбранные комнатные растения украсят дом и помогут ребенку научиться заботе и внимательности без риска для здоровья.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью