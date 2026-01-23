Какие домашние растения не причинят бед вашим детям и пушистым любимцам?

Эколог и педагог, специализирующаяся на методе Монтессори, Юлия Никишина рассказала, как правильно выбирать домашние растения для семей с детьми и домашними животными. Главным аспектом при этом выступает безопасность — важно учитывать, содержат ли растения вещества, которые могут причинить вред ребенку или питомцу. Некоторые цветы, используемые в декоративных целях, опасны при случайном попадании в организм малышей или животных.

Среди примеров токсичных растений, на которые стоит обратить внимание, Никишина называет каланхоэ и сансевиерию. Попадание их сока или листьев в организм кота или собаки может привести к отравлению. Семье, где есть маленькие дети или питомцы, такие растения лучше не покупать.

Юлия Никишина отмечает, что уход за цветами играет большую роль в формировании у детей чувства ответственности и заботы, способствует развитию самостоятельности и эмпатии. «Ухаживая за растением, ребенок учится заботиться, наблюдает за изменениями и становится внимательнее», — подчеркивает она. Эти моменты особенно актуальны при применении Монтессори-подхода.

Для комфортного и безопасного домашнего озеленения эксперт советует выбирать несложные в уходе и безвредные виды растений. К рекомендованным вариантам относятся:

хлорофитум

нефролепис (домашний папоротник)

сенполия (африканская фиалка)

Они не имеют колючек и не содержат токсинов, поэтому подходят для совместного проживания с детьми и животными.

Высказывать мнение о свойствах комнатных растений как «природных фильтров» воздуха стоит осторожно. Исследования, на которых основано такое мнение, проводились в нехарактерных для жилья условиях — в ограниченном пространстве, где отсутствует вентиляция и сквозняки. В повседневной квартире циркуляция воздуха через окна и вентиляционные отверстия делает вклад растений в очистку воздуха менее значимым.

В завершение Никишина отмечает, что правильно выбранные комнатные растения украсят дом и помогут ребенку научиться заботе и внимательности без риска для здоровья.

