Какие есть прямые рейсы в Ереван из Санкт-Петербурга?

Из Санкт-Петербурга в Ереван выполняются прямые рейсы несколькими авиакомпаниями. По состоянию на апрель 2026 года перелёты осуществляют «Россия», FlyOne Armenia и с 3 июня 2026 года — «Аэрофлот». Все рейсы выполняются между аэропортами Пулково (Санкт-Петербург) и Звартноц (Ереван).
Рейсы авиакомпании «Россия»
Выполняются ежедневно из аэропорта Пулково (LED) в аэропорт Звартноц (EVN).
Рейс FV 6923:
- вылет из Санкт-Петербурга — в 09:40 по местному времени;
- прилёт в Ереван — в 14:50;
- время в пути — 4 часа 10 минут.
Рейс FV 6925:
- вылет из Санкт-Петербурга — в 15:50 по местному времени;
- прилёт в Ереван — в 21:00;
- время в пути — 4 часа 10 минут.
Рейсы авиакомпании FlyOne Armenia
Выполняются несколько раз в неделю.
Рейс 3F 334:
- вылет из Санкт-Петербурга — в 09:50 по местному времени;
- прилёт в Ереван — в 14:40;
- время в пути — 3 часа 50 минут.
Рейсы авиакомпании «Аэрофлот»
Начинают выполняться с 3 июня 2026 года.
Рейс:
- вылет из Санкт-Петербурга — в 20:05 по местному времени;
- частота — три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям);
- время в пути — 4 часа 10 минут.