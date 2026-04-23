Какие есть прямые рейсы в Ереван из Санкт-Петербурга?
Какие есть прямые рейсы в Ереван из Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 23 апреля 2026 11:55
 Проверено редакцией
Из Санкт-Петербурга в Ереван выполняются прямые рейсы несколькими авиакомпаниями. По состоянию на апрель 2026 года перелёты осуществляют «Россия», FlyOne Armenia и с 3 июня 2026 года — «Аэрофлот». Все рейсы выполняются между аэропортами Пулково (Санкт-Петербург) и Звартноц (Ереван).

Рейсы авиакомпании «Россия»

Выполняются ежедневно из аэропорта Пулково (LED) в аэропорт Звартноц (EVN).

Рейс FV 6923:

  • вылет из Санкт-Петербурга — в 09:40 по местному времени;
  • прилёт в Ереван — в 14:50;
  • время в пути — 4 часа 10 минут.

Рейс FV 6925:

  • вылет из Санкт-Петербурга — в 15:50 по местному времени;
  • прилёт в Ереван — в 21:00;
  • время в пути — 4 часа 10 минут.

Рейсы авиакомпании FlyOne Armenia

Выполняются несколько раз в неделю.

Рейс 3F 334:

  • вылет из Санкт-Петербурга — в 09:50 по местному времени;
  • прилёт в Ереван — в 14:40;
  • время в пути — 3 часа 50 минут.

Рейсы авиакомпании «Аэрофлот»

Начинают выполняться с 3 июня 2026 года.

Рейс:

  • вылет из Санкт-Петербурга — в 20:05 по местному времени;
  • частота — три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям);
  • время в пути — 4 часа 10 минут.
