Какие имена на самом деле не русские: Иван да Марья в их числе

После засилья иностранных имен молодые родители в России вновь обратились к истокам. Вместо Майклов и Анжелик на детских площадках можно встретить Михаилой, Матвеев, Захаров, Татьян и Софий. Многие считают эти имена исконно русскими, однако это не так.

Где искать корни популярных «русских» мужских имен

Таких пугающе много. Даже одно из самых характерных для русского народа имен — Иван — на самом деле происходит от иудейского Иоанн. В славянские земли оно пришло после распространения христианства. А Матвей с древнееврейского означает «дарованный Богом». Имя Захар тоже досталось русским от иудеев. Его можно перевести как «Бог помнит».

Имена Лука и Петр пришли из Греции. Первое было образовано от латинского «lux», означающего «свет», а второе — от греческого «петрос», что переводится как «камень».

А если вы называли кота Васькой, не удивляйтесь, что он имеет королевские замашки. Ведь имя Василий произошло от греческого «базилевс», что означает «царь». Неслучайно именно его выбирали для себя многие русские князья при крещении, не исключением стал и князь Владимир Красно Солнышко.

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Откуда пришли женские

Даже, казалось бы, самое русское имя Мария — калька с имени Мариам древнееврейского происхождения.

Про неславянские корни имени Елена многие наверняка догадывались. Оно всем хорошо известно по древнегреческому мифу про Елену Троянскую. Популярное сегодня имя Василиса имеет ту же историю, что и Василий. Из Греции также пришли имена Екатерина, Софья и Ирина.

Имя Татьяна — римского происхождения. А Ольга — это Хельга из древнескандинавского языка.

Источник фото: Legion-Media

Какие имена на самом деле славянские

К славянским именам можно отнести те, что произошли от глаголов — например, Молчан, Забава, а также двухосновные: Богдан, Ярослав и Владимир, Станиславы и Всеволод, Людмила. Иногда имена выбирали, исходя из особенностей внешности ребенка: Снежаннами называли девочек в белок кошей и светлыми волосами, Златами — малышек с золотыми локонами.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media