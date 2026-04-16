Какие пляжи есть на Ладожском озере?

Ладожское озеро — один из самых живописных водоёмов России, известный не только своей историей и природой, но и пляжами. Они привлекают туристов чистой водой, песчаными берегами и живописными пейзажами, хотя климат и особенности озера создают особый колорит отдыха.

Пляж в посёлке Коккорево

Один из самых популярных и доступных пляжей, расположенный примерно в 60 км от Санкт-Петербурга. Здесь широкая песчаная полоса с удобным входом в воду, почти нет камней и небольших волн. Пляж регулярно убирают, есть кабинки для переодевания и кафе с террасой. Коккорево — излюбленное место виндсёрферов и кайтсёрферов благодаря подходящим условиям ветра.

Координаты: 60.48260, 31.94906.

Пляж «Осиновец»

Расположен недалеко от Осиновецкого маяка — одного из самых высоких в Европе (74 метра). Пляж песчаный, с пологим входом в воду, что делает его популярным среди семей с детьми. Здесь можно арендовать лодку или катамаран, поиграть в волейбол на спортивной площадке, посетить ресторанчики вдоль берега или детскую игровую зону. Есть беседки и спасательная вышка.

Координаты: 60.120357, 31.78523.

Пляж на мысе Морье

Менее популярный, но не менее живописный пляж. Здесь мелкий песок, рядом — сосновый лес с черникой и грибами. Идеальное место для уединённого отдыха на природе.

Координаты: 60.172778, 31.9167.

Пляжи на острове Койонсаари

Расположены в северо-западной части Ладожского озера, примерно в 200 км от Санкт-Петербурга. Это песчаные берега в окружении гранитных скал и величественных сосен. Остров — заповедная зона, поэтому въезд на транспорте запрещён: машины оставляют на парковке перед мостом, а дальше идут пешком. Здесь можно арендовать лодку, поставить палатку, посетить Долину мхов, Скалу пяти стихий и другие достопримечательности острова.

Координаты: 61.280177, 30.102350.

Бухта Гольцмана

Расположена на западном берегу Ладоги. Привлекает отдыхающих просторными песчаными пляжами и чистой водой. Популярное место среди любителей кемпинга и активного отдыха.

Особенности отдыха на Ладожском озере