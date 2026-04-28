Какие тарифы на электроэнергию в 2026 году в Ленинградской области?

В 2026 году тарифы на электроэнергию в Ленинградской области дифференцированы по нескольким параметрам: типу населённого пункта, наличию электрооборудования, времени суток и объёму потребления. С 1 октября 2026 года ожидается плановое повышение ставок в соответствии с постановлением Правительства РФ.
Дифференциация тарифов
По типу населённого пункта и оборудованию:
- Городские населённые пункты. Для домов с электроплитами и/или электроотоплением установлен понижающий коэффициент. Например, одноставочный тариф для таких домов с 1 января по 30 сентября 2026 года составлял 5,12 руб./кВт·ч для первого диапазона потребления.
- Сельские населённые пункты. Здесь также действуют понижающие коэффициенты. Например, одноставочный тариф для сельских жителей с 1 января по 30 сентября 2026 года составлял 4,98 руб./кВт·ч для первого диапазона.
- Вне границ населённых пунктов. Для домов, не подключённых к централизованному газоснабжению и оборудованных электроотоплением, установлены отдельные тарифы.
По времени суток:
- Двухставочный тариф. Делит потребление на дневную (пиковая и полупиковая зоны, с 7:00 до 23:00) и ночную зоны (с 23:00 до 7:00).
- Трёхставочный тариф. Выделяет пиковую (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00), полупиковую (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) и ночную зоны.
По объёму потребления:
- Первый диапазон: до 1500 кВт·ч в месяц (в отопительный период — до 2700 кВт·ч).
- Второй диапазон: от 1501 до 4500 кВт·ч в месяц.
- Третий диапазон: свыше 4500 кВт·ч в месяц.
Льготные тарифы
В 2026 году в Ленинградской области действуют льготы для некоторых категорий потребителей. Согласно закону от 11 февраля 2026 года №7-оз, льготный тариф распространяется на второй диапазон потребления (до 4500 кВт·ч в месяц) для:
- физических лиц, постоянно проживающих в области не менее года в принадлежащих им жилых помещениях или садовых домах, признанных жилыми;
- ТСЖ, управляющих организаций, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, приобретающих электроэнергию для предоставления услуг физлицам, имеющим право на льготу.
Для оформления льготы необходимо подать заявление и документы (паспорт с отметкой о регистрации, выписка из ЕГРН, подтверждение проживания в области более года, показания счётчика) в гарантирующий поставщик. Чтобы перерасчёт был сделан с 1 января 2026 года, документы нужно подать до 1 июня 2026 года.
Где узнать актуальные тарифы
Актуальные тарифы можно найти на сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) в разделе «Правовая база» — вкладка «Официальное опубликование правовых актов».