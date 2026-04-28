Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Новой Ладоги?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Новой Ладоги?

Опубликовано: 28 апреля 2026 10:35
 Проверено редакцией
ладога, озеро, мотоцикл
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
От Санкт-Петербурга до Новой Ладоги по автомобильной дороге  — около 130 километров.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Новой Ладоги на машине составляет 128 км. Время в пути без учёта пробок и остановок — около 1 часа 20–40 минут в зависимости от скорости движения.

Маршрут и особенности дороги

Путь проходит через несколько населённых пунктов Ленинградской области, например Мяглово, Разметелево, Кировск, Синявино, Приладожский, Путилово и Кисельня. Трасса не включает платные участки.

Дорога ведёт через живописные места: вдоль рек, озёр и лесов. По пути можно увидеть исторические поселения и ландшафты, характерные для Ленинградской области.

Интересные факты о Новой Ладоге

Историческое значение. Новая Ладога — город с богатой историей. В 1704 году по указу Петра I здесь была основана новая крепость, которая стала важным форпостом на пути к Санкт-Петербургу. Город играл ключевую роль в защите северо-западных рубежей России.

Никольский монастырь. В Новой Ладоге расположен Свято-Никольский монастырь — один из старейших монастырей региона. Он был основан в XIV веке и сохранил архитектурные памятники разных эпох.

Связь с Великой Отечественной войной. Во время блокады Ленинграда Новая Ладога была важным узлом снабжения. Через неё проходили пути, связывавшие осаждённый город с «большой землёй».

Природа и отдых. Город расположен на берегу Ладожского озера — крупнейшего озера Европы. Здесь можно насладиться видами на воду, посетить пляжи и заняться рыбалкой.

Культурное наследие. В Новой Ладоге сохранились здания XVIII–XIX веков, что позволяет почувствовать атмосферу прошлого. Город входит в список исторических поселений России.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью