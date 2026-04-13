Какова численность населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга?

По данным на 2025 год, численность населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга составляет 154 424 человека. Район расположен в центральной части города на левом берегу реки Невы и занимает площадь 13,82 км². Плотность населения — около 11 174 человек на квадратный километр.

Адмиралтейский район был образован 11 марта 1994 года в результате объединения Ленинского и Октябрьского районов. Несмотря на это, до сих пор на его территории функционируют Ленинский и Октябрьский районные суды.

Внутри района выделяются шесть муниципальных округов: Коломна, Сенной округ, Адмиралтейский округ, Семёновский, Измайловское и Екатерингофский. Население распределено между ними неравномерно. Например, по данным на 2025 год, самый густонаселённый округ — Измайловское (32 761 человек), а самый малочисленный — Сенной округ (20 342 человека).

Интересные факты об Адмиралтейском районе

Историческое наследие. Район считается одним из самых исторически значимых в Петербурге. Здесь расположены такие архитектурные памятники, как Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Медный всадник, Мариинский театр и Никольский собор. Большая часть территории между Большой Невой и Фонтанкой входит в историческое ядро города, планировка которого сложилась в первой половине XVIII века.

Связь с великими деятелями. В Адмиралтейском районе жили и работали Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, А. А. Блок, А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой и другие выдающиеся культурные личности. На многих домах района можно найти мемориальные доски или другие памятные знаки, связанные с историей и литературой.

Промышленное прошлое и настоящее. В районе находится судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» — одно из старейших предприятий города. Ранее здесь также работал завод «Красный треугольник» — крупный промышленный комплекс, который в XIX — начале XX века включал шоколадную фабрику, резиновую мануфактуру и бумагопрядильную фабрику. Сейчас на его территории расположены офисы, творческие кластеры и лаундж-пространства.

Транспортная инфраструктура. В Адмиралтейском районе расположены два действующих железнодорожных вокзала — Балтийский и Витебский. Район хорошо связан с другими частями города благодаря развитой сети метро: здесь находятся станции «Пушкинская», «Технологический институт», «Балтийская», «Сенная площадь», «Фрунзенская», «Спасская», «Садовая», «Звенигородская» и «Адмиралтейская».

Контрасты района. Адмиралтейский район часто называют районом контрастов. С одной стороны, здесь сосредоточены исторические памятники и развитая социальная инфраструктура (школы, детские сады, поликлиники, больницы). С другой стороны, часть района занимают старые, ветхие дома старого фонда, а в некоторых зонах сохраняется промышленное производство, которое может негативно влиять на окружающую среду.

Парки и зелёные зоны. В районе есть парк Екатерингоф — место для отдыха и прогулок.

